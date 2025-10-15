我是廣告 請繼續往下閱讀

前行政院長張俊雄日前辭世，於11日舉辦告別式，前總統陳水扁、蔡英文以及現任總統賴清德都抵達殯儀館為張俊雄送行。仁武分局員警當天在警衛勤務過程中，赫然發現一名男子拿著單眼相機在路邊拍照，此舉由於太靠近警衛路段引起緊張，上前制止，並指稱「有違法」，影片曝光後在網路瘋傳，引發外界對「維安勤務」與「拍攝自由」界線的熱議。對此，國安局長蔡明彥今（15）日表示，依據特勤條例特勤維安人員是可以進行交通管制、人員查核與攜帶物件查核。媒體問，執勤員警解釋法條錯誤部分，國安局會跟警政署作溝通。立院外交及國防委員會今日邀請國安局率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備詢。國民黨立委徐巧芯質詢時詢問民眾在鳥松鄉拍攝總統車隊遭到警方制止，詢問車隊經過不能拍攝嗎？警政署長張榮興答覆表示，不見得是這樣的狀況，總統維安道路警衛是負責沿途的安全，針對這個案警政署會去做了解，總統維安是一定要保障安全。蔡明彥補充表示，這是依照特勤條例施行細則跟特勤條例作業要點，安維對象行經動線有可能出現經滋擾狀況，特勤維安人員是可以進行交通管制、人員查核與攜帶物件查核，在車隊行進或是維安對象上下車是最容易發生事情的時間點，「當年雷根總統就在上下車遇襲」。徐巧芯說，過去很多人會拍總統上下車，她也拍過，這樣子的行為認為不行要明確告知社會大眾，請清楚向民眾說明。蔡明彥會後補充表示，維安現場查核要看現場狀況，由現場維安人員判斷是不是有針對總統維安經滋擾之虞，他們會做現場處理，會請同仁再跟民眾部分溝通部分能注意技巧，也請民眾理解特勤維安不容有任何的閃失。蔡明彥說，國外很多案例是車隊在行進，或是上下過程中，是最容易發生問題的過程，美國總統雷根遭槍殺、厄瓜多總統車隊上週也遭到包圍用石頭攻擊，維安不是100分就是0分，執勤人員精神比較緊繃，也希望社會大眾了解，現場有些維安措施也能積極配合。媒體詢問是否為執勤員警解釋法條錯誤？蔡明彥表示，會跟警政署作溝通。