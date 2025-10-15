財信傳媒董事長謝金河最近在臉書發文指出「未來世界最貴的投資一定是人！」他表示每年的這個時候，諾貝爾獎頒獎典禮都是世界的焦點，特別是川普掛心的諾貝爾和平獎不是他，令他耿耿於懷。諾貝爾把他的財富捐款給基金會，獎勵對世界有貢獻的人，到今天全世界都知道他！
謝金河表示，上個月，特斯拉為留住馬斯克，董事會給他一個300億美元的特別酬勞，條件是工作兩年，股票鎖五年，用將近台幣一兆元綁馬斯克。
謝金河點出，下一個世界的巨人已經呼之欲出！這個月，Open AI的Sam Altman絕對是那個天選之人，從黃仁勳投資Open AI 1000億美元開始，下一個是AMD的蘇姿丯給予Open AI超低的認股權證，Sam Altman可以用超低的0.01美元認購10%的AMD股份，AMD和Open AI綁定，股價應聲大漲！
謝金河表示，這兩天，AVGO也加入和Open AI的恊議合作，AVGO股價在消息揭露後大漲9.88%。不管是輝達，AMD或是AVGO，合作的對象都是Open AI，而最關鍵的人物無疑是Sam Altman！
最近Sam Altman也到訪台灣，他直撲台積電及鴻海，接著去韓國及日本，這趟亞洲行，和布局AI供應鏈有關。謝金河認為，再往下看，下一個影響世界，會呼風喚雨的超級巨星已經誕生，那個人一定是Sam Altman！
謝金河分析，這個讓輝達毫不猶豫投資1000億美元，讓蘇姿丯慷慨奉送10%股份的人，今年才40歲，他是1985年在聖路易出生的年輕人。在創立Open AI之前，他是Reddit短期CEO，後來是Y Combinator執行長，2015年Open AI誕生，Tesla，微軟，Amazon，Infosys都是股東。2023年Sam Altman一度被公司掃地出門，這一個禮拜後又被請回來。
謝金河認為，經過這一圈的合縱連橫，40歲的Sam Altman無疑已站在最關鍵核心的位置，下一個是Open AI的股票上市。輝達投1000億美元，Open AI的獨角獸身價已經飊到5000億美元，一旦IPO，Open AI勢必從一兆美元起跳，會到哪裡？
謝金河最後表示，這個時候大家掛心的AI泡沫化，也可能戮破、浮現！Atman掛名董事長的Oklo最近漲到雲霄，撐起核電股的未來！相關核電股也大幅上漲。「眼前Sam Altman一定是世界最尊貴的那個人！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河點出，下一個世界的巨人已經呼之欲出！這個月，Open AI的Sam Altman絕對是那個天選之人，從黃仁勳投資Open AI 1000億美元開始，下一個是AMD的蘇姿丯給予Open AI超低的認股權證，Sam Altman可以用超低的0.01美元認購10%的AMD股份，AMD和Open AI綁定，股價應聲大漲！
謝金河表示，這兩天，AVGO也加入和Open AI的恊議合作，AVGO股價在消息揭露後大漲9.88%。不管是輝達，AMD或是AVGO，合作的對象都是Open AI，而最關鍵的人物無疑是Sam Altman！
最近Sam Altman也到訪台灣，他直撲台積電及鴻海，接著去韓國及日本，這趟亞洲行，和布局AI供應鏈有關。謝金河認為，再往下看，下一個影響世界，會呼風喚雨的超級巨星已經誕生，那個人一定是Sam Altman！
謝金河分析，這個讓輝達毫不猶豫投資1000億美元，讓蘇姿丯慷慨奉送10%股份的人，今年才40歲，他是1985年在聖路易出生的年輕人。在創立Open AI之前，他是Reddit短期CEO，後來是Y Combinator執行長，2015年Open AI誕生，Tesla，微軟，Amazon，Infosys都是股東。2023年Sam Altman一度被公司掃地出門，這一個禮拜後又被請回來。
謝金河認為，經過這一圈的合縱連橫，40歲的Sam Altman無疑已站在最關鍵核心的位置，下一個是Open AI的股票上市。輝達投1000億美元，Open AI的獨角獸身價已經飊到5000億美元，一旦IPO，Open AI勢必從一兆美元起跳，會到哪裡？
謝金河最後表示，這個時候大家掛心的AI泡沫化，也可能戮破、浮現！Atman掛名董事長的Oklo最近漲到雲霄，撐起核電股的未來！相關核電股也大幅上漲。「眼前Sam Altman一定是世界最尊貴的那個人！」