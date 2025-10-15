我是廣告 請繼續往下閱讀

北車惡狼前科累累 出獄後繼續偷

淪通緝犯北車飲酒 公然性侵1女

竊盜罪未到案執行 又因性侵罪加一等

按進進入司法調查 性侵狼未列街友冊中

台北車站9日驚傳一起性侵案！一名遭桃園地檢通緝的邱姓男子，竟在眾目睽睽之下，將一名喝醉的女子拖到牆邊性侵10分鐘，不僅無人制止就連鐵警也沒有發現，直到有外籍遊客驚覺不對勁後才緊急報警，警方到場以現行犯逮捕邱男，移送台北地檢署偵辦後，檢察官將他解送桃檢歸案入監執行。經查，這名邱姓男子不只有竊盜、公共危險等前科，出獄後去年又在桃園市區犯下兩起竊案，合併執行遭判處徒刑6個月、得易科罰金，只是他並未到案執行因此淪為通緝犯，沒想到竟又在北車公然性侵女子，罪加一等。據了解，44歲的邱男有竊盜、公共危險等前科，曾入獄服刑，2022年7月出獄後，去年（2024）1月，在桃園市區看見一輛小貨車，鑰匙沒拔竟直接把車開走，行駛到新北市後，又偷走一部停放在路邊的微型電動二輪車，並把電動車放進貨車後斗內，被逮後邱勝明2個竊盜罪，都被判刑確定，應合併執行徒刑6個月、得易科罰金。判刑確定後，邱男並未到案執行，被桃園地檢署發布通緝，怎料，他竟悠哉來到台北車站鬼混，然而，鐵路警察完全不知通緝犯就在轄區內。10月9日下午，邱男與其他街友飲酒作樂，後來其中一名外籍女子，不勝酒力醉倒在大廳，邱男見狀將她拉至牆邊撫摸、性侵，期間約十多分鐘，但來往熙攘人潮經過，卻無人制止，直到一名外籍旅客察覺有異，向警方報案。事後，邱男被鐵路警察依妨害性自主罪現行犯逮捕，將他依乘機性交、公然猥褻等罪嫌送辦，而他因性侵案落網後，警方將他移送北檢複訊，檢察官複訊後將他直送入監執行。至於遭性侵的外籍女子則在酒醒後，送醫驗傷提告，後續將由婦幼專責檢察官進行調查。台北市社會局表示，此案已經進入司法調查，無法確認行為人詳細個人資料，但經比對，該涉案男子沒有在清冊中，警方也有明確告知犯嫌「不是街友」，希望外界不要做不適當的連結，污名化街友。