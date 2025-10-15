潘迎紫也受邀出席，想必會掀起話題。



潘迎紫今年受邀擔任金鐘60頒獎嘉賓，謝祖武與兒子謝展榮也將共同頒發新人獎，謝祖武以《麻辣鮮師》開創校園喜劇風潮，培育出多位優秀演員； 謝展榮則為去年戲劇節目最具潛力新人獎得主， 父子同台象徵世代傳承與金鐘精神的延續。



▲苗可麗（左）和朱芯儀都是演惡女出名。（圖／三立提供） 黎薇恩」掀起熱議的苗可麗與朱芯儀，也將以「惡女」 組合合體頒獎；《影后》劇中拍檔鍾欣凌與黃迪揚，兩人皆是今年金鐘入圍者， 過去他們在典禮上分別以「我是諧星，我會演戲」以及「 一定要珍惜在還沒發光前就看到你的人」的得獎感言感動全場， 成為金鐘經典名句。此次兩人攜手登臺頒獎， 兩位實力派演員在舞台上相互打氣，更是同行者間最真誠的祝福。



入圍大贏家《聽海湧》與《星空下的黑潮島嶼》 的代表黃冠智與黃河也將同臺頒發獎項， 兩位實力派演員以專業態度向幕後團隊致敬， 展現對創作與工藝的尊重。



▲柯震東和許瑋甯將一同頒獎。（圖／三立提供） 男配角獎得主柯震東，首次於金鐘典禮同臺頒獎。兩人曾在《 不夠善良的我們》中有精采對手戲， 這次合作也為典禮增添話題亮點。《拜六禮拜》 的閨密檔丁寧與孫淑媚也將攜手登臺頒獎， 兩人劇中真摯情誼深受觀眾喜愛。



而金鐘視后楊貴媚則將與製作人林心如同臺頒獎，楊貴媚去年以《 有生之年》榮獲戲劇節目女主角獎， 林心如則持續以製作人身分推動優質戲劇內容，兩人並肩登場， 象徵臺灣戲劇的榮耀與創作傳承，成為典禮最具分量的畫面之一。



