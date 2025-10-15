我是廣告 請繼續往下閱讀

晶圓代工龍頭台積電即將於明（16）日召開2025年第三季法說會，並將公布第三季財報。而就在法說會召開前夕，國內外多家主要外資與法人機構，紛紛上調其目標價及獲利預估。機構普遍認為，在AI需求持續熱絡、先進製程價格調漲、以及近期有利匯率條件的多重利多之下，台積電的營收及毛利率表現將優於預期。機構普遍預期台積電第三季營收表現優於預期。外資機構指出，第三季營收優於預期主要得力於AI需求依然熱絡、智慧手機客戶季節性拉貨以及近期外匯市場有利。而毛利率（GM）預估方面，外資機構預估最高達58.9%，其次是58.4%，相對保守機構預估為57.3%。展望第四季的營收預估，其中各家機構的預期略有分歧。有機構預估第四季營收為9875億元，季減僅0.5%。也有機構看好將季增1.5%，達9682億元。不過，大部分機構認為台積電第四季演出將呈現季減。至於，全年營收展望方面，外資機構認為台積電將再度調高全年業績展望，全年美元營收成長幅度預計可達30%至35%。在獲利預估方面，各家機構也同步調升2025年與2026年的EPS預期；先進製程的晶圓價格調漲是各家機構上修獲利的核心依據，市場共識為先進製程價格調漲成常態，其中AI/HPC漲幅達10%。觀察外資機構對台積電目標價預期，近期紛紛調升目標價，最高價來到1800元，最低價則是維持目標價1550元。