現任台鋼雄鷹總教練洪一中過去執掌Lamigo桃猿時期，曾經於台灣大賽4度擊敗中信兄弟。（圖／NOWnews資料照）

台灣大賽

樂天桃猿季後挑戰賽上演中職史上首次「讓2追3」晉級，將與中信兄弟會師台灣大賽。兩隊從2014年首度於台灣大賽碰頭，過去10季累積5次交手，是所有對戰組合中最多，樂天桃猿前身Lamigo桃猿曾經4度擊敗中信兄弟，但最近1次交手在2022年，中信兄弟以4：0橫掃之姿完成衛冕。2011年至2020年的4隊時期，由傳奇總教練洪一中率領的Lamigo桃猿成為聯盟強權，10年間7度打進台灣大賽，與中信兄弟有過4次交手紀錄全數勝出，期間中信兄弟總教練歷經2任本土教練謝長亨、吳復連，2任外籍教頭史耐德、伯納，通通敗在Lamigo桃猿之下。2019年，洪一中轉效富邦悍將，Lamigo桃猿也經過轉賣更名為樂天桃猿，與中信兄弟長達3年未在總冠軍賽碰頭，期間中信兄弟於2021年在林威助率領下，成功獲得睽違10季的總冠軍。樂天桃猿、中信兄弟最近1次交手在2022年，當時樂天桃猿總教練仍是曾豪駒，林威助掌政下的中信兄弟，最終以4連勝態勢橫掃奪冠，也報了隊史過去4次台灣大賽交手都落敗的難堪紀錄。中信兄弟本季與樂天桃猿例行賽交手24場，中信兄弟取得14勝10敗，尤其下半季12場豪奪9勝，在本季交手上取得巨大領先。兩隊最近一次交手要追溯至上月27日、28日，中信兄弟於大巨蛋以7：5、4：0取得2連勝，一度讓樂天桃猿陷入戰績壓力。