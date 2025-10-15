我是廣告 請繼續往下閱讀

▲醫師提醒，民眾平時可透過游泳、騎腳踏車、股四頭肌運動或瑜珈等低衝擊運動維持腿部肌耐力和關節功能。（圖／台北慈濟醫院提供）

退化性關節炎年輕化！醫：初期會有「喀拉喀拉」摩擦聲

根據統計，台灣退化性關節炎盛行率隨年齡增加而升高，60歲以上國人約有半數受影響，女性罹病機率高於男性，且有年輕化趨勢。醫師提醒，50歲出頭就出現膝關節骨刺或關節磨損的患者數量增加，多與4原因有關，如劇烈運動造成的過度磨損、完全缺乏運動等，建議民眾平時可透過游泳、騎腳踏車、股四頭肌運動或瑜珈等低衝擊運動維持腿部肌耐力和關節功能。台北慈濟醫院骨科醫師李宜軒提到，日前收治一位85歲個案，本身患有退化性膝關節炎超過10年，關節嚴重變形、疼痛難耐，長年來嘗試藥物治療、復健、關節內注射類固醇與玻尿酸、自費療程等多種非手術治療，效果皆有限，甚至需服用高劑量止痛藥控制疼痛。李宜軒指出，患者到院時，只能依靠輪椅代步，而醫師評估其狀況已符合人工關節條件，但考量年紀及手術風險，以其他治療方式緩解疼痛，一週後疼痛減輕7至8成，並順利恢復行走能力。李宜軒說，退化性關節炎盛行率隨年齡增加而升高，60歲以上國人約有半數受影響，女性罹病機率高於男性，且有年輕化趨勢。而現今五十出頭就出現膝關節骨刺或關節磨損的患者數量提升，多與不正確的運動姿勢、劇烈運動造成的過度磨損，或完全缺乏運動、肌肉萎縮有關。李宜軒提到，疾病初期症狀多以關節出現「喀拉喀拉」的摩擦聲響、長時間站立或行走後痠軟為主，中期會出現活動時疼痛、關節活動度下降，進入中後期，疼痛甚至在休息時也持續存在。晚期患者由於膝關節軟骨已完全磨損，骨頭與骨頭直接摩擦，即可能面臨膝關節提早退化，最終需要進行人工關節置換手術。診斷上，退化性關節炎可透過X光查看軟骨縫隙、有無骨刺等，結合身體檢查觀察關節的穩定度、疼痛情況以及是否積水，藉此評估退化程度。李宜軒表示，原則上，中度以前多能藉由藥物、復健、肌力訓練、生活調整與體重控制改善，中晚期的患者則可能需要置換人工關節，但針對不適合手術或不願手術的患者，則可採用「高頻熱凝療法」止痛。膝蓋要使用一輩子，李宜軒呼籲，民眾平時可透過游泳、騎腳踏車、股四頭肌運動或瑜珈等低衝擊運動維持腿部肌耐力和關節功能。若膝關節出現不適應盡早就醫，切勿拖延至晚期或自行尋求未經驗證的民俗療法，以免錯過治療良機，甚至二度傷害。