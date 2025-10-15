輝達（NVIDIA）總部選址問題還未解決，不過台灣分公司下月將搬到南港「潤泰玉成辦公大樓」，除了南港之外，內湖也是科技業集中區域，根據最新實價登錄統計，內湖區「威尼斯國際商務大樓」7月交易3.6億元，每坪58萬元，共659.52坪；另外新成屋商廠辦「興富發T1」，6月則交易1.07億元，每坪57.1萬元， 共219.89坪，分別由資訊、科技業者購入，顯示科技業持續看好內湖辦公室市場的發展潛力。
台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，近兩年1到8月內湖及南港的億級商廠辦交易狀況，內湖今年成交37筆，較去年增加11筆；南港則自去年的7筆減至4筆，交易量略為降溫。今年內湖最受矚目的是「國揚洲際企業總部」，單案有16筆交易。南港則以「利百代商業大樓」為代表，今年成交2筆。
內湖聚落發展成熟 辦公需求穩定
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，內湖商廠辦市場長期受惠於內湖科技園區的聚落效應，辦公需求穩定且延續性強，今年前8月億級商廠辦平均單價66.6萬元，較去年同期57.8萬元成長15.2%。因文德港墘段趨向飽和，新交易多集中在舊宗段和五期，包括今年剛完工的「國揚洲際企業總部」，吸引傳產「水龍頭大王」的百達國際資產12.14億元買進，恆隆行也以超過10億資金買下包括頂樓多層空間。另外「V-PARK」也炙手可熱，統一超商豪砸43億元進駐。
南港交易量略減 價格仍有撐
雖然南港地區今年商廠辦交易量略減，但平均單價仍維持一定水準，2025年前8月平均單價69.7萬元，主要是「利百代商業大樓」與「南港軟體園區」的交易。張旭嵐分析，南港近年在大型建設與交通建設帶動下，包括南港車站三鐵共構、CITYLINK商場、南港LaLaport、潤泰玉成辦公大樓、遠雄南港園區等陸續落成，使南港逐漸從傳統工業地轉型為「東區門戶核心」，預期未來輝達等國際企業進駐後，將進一步推升區域能見度與商廠辦價值。
第一建經研究中心副理張菱育指出，目前內湖與南港雖同為科技產業聚落，但市場屬性略有不同。內湖為「成熟型商廠辦市場」，以中小型企業與既有園區自用買盤為主，價格相對穩定；南港則屬於「新興型商廠辦市場」，受大企業總部與大型建設題材驅動，單價高、但交易件數相對少。未來隨著南港高端商廠辦供給逐步釋出，加上AI與半導體產業的帶動，預期未來南港辦公市場表現將逐步回穩。
資料來源：實價登錄、台灣房屋集團趨勢中心
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
