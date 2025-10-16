🟡7-ELEVEN

▲7-11「超值五六日」是10月17日至10月19日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家會員優惠是10月15日至10月19日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」是10月17日至10月19日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是10月15日至10月19日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP在10月16日上午9時開賣「心樸冰棒」每盒79元，平均單支不到20元。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」自10月17日至19日登場，多款商品買2送2，平均特價來看，全家會員優惠是10月15日至10月19日，買一送一、買二送二商品共5款，平均下來，「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，10月17日至10月19日限時登場，，綜合口味可搭配莊園牛奶霜淇淋，另有「香菜霜淇淋」在7間門市限定開賣，買一送一平均單支25元。門市「限時殺5日」是10月15日至10月19日，本周DM共3款商品買一送一，另有多款商品第2件5元，平均單價來看，，最低5.7折起，折扣幅度也是逼近半價。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，，口味有柴燒桂圓、屏東檸檬，數量有限，售完為止。