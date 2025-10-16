🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」自10月17日至19日登場，多款商品買2送2，平均特價來看，伴點巧克力牛奶13元、無糖雪碧18元、農心安城拉麵25元、Bourbon軟糖／布朗尼棒25元、泰國辣味魷魚20元、花生巧克力捲心酥15元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是10月15日至10月19日，買一送一、買二送二商品共5款，平均下來，波蜜果菜汁9元、可果美蕃茄汁15元、SOMA茶歐蕾捲心酥20元、盛香珍咖啡捲心酥45元。
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，10月17日至10月19日限時登場，包括FMC氣泡水平均15元、味丹竹炭水平均10元、辛炒麵平均38元、Niseko海鹽焦糖雪糕平均20元。
全家霜淇淋買一送一再度登場，10月口味是炭燒咖啡霜淇淋，綜合口味可搭配莊園牛奶霜淇淋，另有「香菜霜淇淋」在7間門市限定開賣，買一送一平均單支25元。
📌「香菜霜淇淋」全台7門市資訊點此看
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是10月15日至10月19日，本周DM共3款商品買一送一，味味A排骨雞乾麵平均18元、辛拉麵香辣雞肉風味平均30元、不倒翁杯麵平均25元。
另有多款商品第2件5元，平均單價來看，香檸琥珀紅茶20元、朝露紅茶17元、福樂Q果優酪平均20元，最低5.7折起，折扣幅度也是逼近半價。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，10月16日上午9時開賣「心樸冰棒」每盒79元，平均單支不到20元，口味有柴燒桂圓、屏東檸檬，數量有限，售完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」自10月17日至19日登場，多款商品買2送2，平均特價來看，伴點巧克力牛奶13元、無糖雪碧18元、農心安城拉麵25元、Bourbon軟糖／布朗尼棒25元、泰國辣味魷魚20元、花生巧克力捲心酥15元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家會員優惠是10月15日至10月19日，買一送一、買二送二商品共5款，平均下來，波蜜果菜汁9元、可果美蕃茄汁15元、SOMA茶歐蕾捲心酥20元、盛香珍咖啡捲心酥45元。
全家霜淇淋買一送一再度登場，10月口味是炭燒咖啡霜淇淋，綜合口味可搭配莊園牛奶霜淇淋，另有「香菜霜淇淋」在7間門市限定開賣，買一送一平均單支25元。
📌「香菜霜淇淋」全台7門市資訊點此看
門市「限時殺5日」是10月15日至10月19日，本周DM共3款商品買一送一，味味A排骨雞乾麵平均18元、辛拉麵香辣雞肉風味平均30元、不倒翁杯麵平均25元。
另有多款商品第2件5元，平均單價來看，香檸琥珀紅茶20元、朝露紅茶17元、福樂Q果優酪平均20元，最低5.7折起，折扣幅度也是逼近半價。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，10月16日上午9時開賣「心樸冰棒」每盒79元，平均單支不到20元，口味有柴燒桂圓、屏東檸檬，數量有限，售完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！