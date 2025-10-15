我是廣告 請繼續往下閱讀

去年上路的校事會議讓校園內怨聲載道，全教總今（15）開記者會，公開數據呈現校園濫訴現象，喊話廢除校事會議調查制度。立委也質疑，學期中每月有125人遭調查。教育部長鄭英耀指出，會朝分流處理改善，只處理不適任教師，不處理不具名濫訴。立委柯志恩在立法院教育及文化委員會質詢時提到，教事會議已經讓教育職場不再友善，變成小案大辦、民粹至上；根據統計，高級中等以下學校，每學期平均每月有125人被調查，處理案件成立卻只有2.3%。全國教師工會總聯合會也拿出數據，全年投訴總案數1,372件，已完成調查769件，達停解聘情事僅有26件（3.3%），顯示真正達到停解聘門檻的比例極低，但是全國高中以下學校為此耗費的行政資源與人力卻是天文數字，校事會議制度已是徹頭徹尾的行政資源錯置。鄭英耀指出，自己跟教師團團體立場一樣，希望確保兒童受教權以及培養出優秀老師，校事會議原先是希望針對不適任教師有超然公正的處理機制，但後來檢討確實是分流有問題，會朝這部分改善，未來校是會議只有處理不適任教師，不具名濫訴不會處理。鄭英耀強調，希望保持初衷讓學校有更溫暖的教學環境，讓學生安心、家長也放心。若是老師有班級經營需要提改善，也應該從學校治理角度提醒，而非進入校事會議。