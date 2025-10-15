我是廣告 請繼續往下閱讀

一名被通緝的男子，9日下午在北車大廳中性侵一名女子，引發社會譁然，事後有媒體播報相關影片，對此，民進黨立委黃捷今（15）日表示，媒體不當播出性侵害影片，已嚴重侵害被害人權益，她會要求相關單位進行查處，依法追究法律責任。一名女子9日醉倒在車站大廳，未料卻被通緝犯拉到牆角，當眾性侵10幾分鐘，此行徑被外籍遊客目睹報警，將男子依現行犯逮捕；有媒體將過程公開播出，引起網友砲轟。對此，黃捷表示，關於北車性侵案，媒體不當播出性侵害影片，已嚴重侵害被害人權益，涉及觸犯衛廣法及刑法，她會要求相關單位進行查處，依法追究法律責任。黃捷呼籲，請大家不要再轉傳或散布，避免對受害者造成二度傷害，以及造成更多人恐慌及陰影。黃捷說，呼籲社會不要譴責受害者，無論當事人的狀態或衣著如何，都絕對不會是被性侵的理由。黃捷強調，性侵犯罪大惡極，一定要繩之以法、付出代價，同時也要讓被害人得到應有的保護與尊重。