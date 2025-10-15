我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「館長」陳之漢因日前在直播中複述一句「把賴清德的狗頭斬下來」而遭刑事局約談，預計今（15）日下午應訊，館長昨晚在直播中提及此事，大聲疾呼道：「有人在網路上說館長要被羈押了，你開心嗎？是，我們政治立場不同，你應該開心，我痛心啦。」館長日前直播和網友互動，談及中國武統，竟附和網友講出：「斬首打擊嘛，精確斬首嘛，把賴清德的狗頭斬下來，X他X的X，兄弟啊，我等你，我日也思夜也思啊」一席話，引網友高度議論，該片段也在社群媒體上瘋傳，而由於內容涉危及元首安全，遭檢警火速偵辦。館長隔日也在直播中透露他已經被約談，若被羈押，要請粉絲幫忙照顧他的家人。而館長將在今下午2時前往刑事局偵訊，完成後再隨警方前往新北地檢署複訊。對此，館長昨晚在YouTube頻道直播時強調，當時說那句話不是那個意思，他沒有能力去傷害他人，卻將站在第一線去「受難」，到時會請人幫忙開直播，而現在網路上有很多人在敲鑼打鼓，彷彿家中有喜事一樣，說他15日要被羈押了，館長怒問：「你開心嗎？是，我們政治立場不同，你應該開心，我痛心啦。身為當年同陣營的我，我幫了民進黨這麼多年，它對台灣造成莫大的傷害，把台灣推得離戰爭越來越近。」館長直播底下有不少支持者留言加油，但在社群媒體上也吸引不少網友留言狠酸：「他已經先留下伏筆了，保外就醫」、「當然開心」、「慢走不送」、「太開心了」、「太顧人怨」等語。