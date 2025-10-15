我是廣告 請繼續往下閱讀

AI龍頭輝達將於10月下旬舉行GTC大會，鴻海董事長劉揚偉今（15）日表示，他將出席大會前座談「Presidential Forum」活動，並與輝達執行長黃仁勳會面。他並認為，AI發展正剛開始，發展潛力非常龐大，不認為「AI泡沫化」。劉揚偉今日出席金管會舉行的「台灣週」開幕式活動，接受媒體訪問時指出，產業正從狹義AI（ANI）邁向通用AI（AGI），未來更將走向超級AI（ASI）階段，AI技術正由「對話模型」進展到「任務代理（Agenda Agent），再到物理AI，這都需要龐大算力支持。而OpenAI執行長Sam Altman（奧特曼）提出希望「每週能生產一個Gigawatt的算力」，並估算每Gigawatt相當於約500億美元投資，劉揚偉直言，每週「500億美元」可以想像這個市場規模有多大，基於此，AI發展才剛開始，且將進入到各行各業，「現在他還沒有真正進入到各行各業」，因此發展潛力依然非常龐大。另一方面，有媒體問到中國加強稀土出口管制，是否將對台廠造成影響，劉揚偉認為，如果持續管制，情況越來越極端對立，對各行各業都會產生影響，「不光是鴻海」。不過，短期之內，目前對產業影響有限。而昨日鴻海也宣布與輝達合作於高雄導入800 VDC電力架構，共同打造未來AI 工廠基礎設施，入列「電力大革命」夥伴。集團旗下鴻佰科技（Ingrasys Technology）展示最新輝達GB300 NVL 72，並搭配最新的機櫃式水冷分配單元CDU解決方案，實現新一代的能源效率。隨著集團在高效電力與冷卻設計的持續創新，更象徵台灣在全球AI供應鏈中扮演的重要樞紐角色。