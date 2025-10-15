我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯瑞全場15投中6、三分球11投中4，外加12罰全中，繳出28分、6籃板、5助攻的全面數據，效率驚人。（圖／Golden State Warriors X）

金州勇士隊在熱身賽客場以118：111逆轉擊敗波特蘭拓荒者，當家球星柯瑞（Stephen Curry）僅出賽27分鐘便砍下全場最高28分，展現絕佳狀態。不過，前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）因不滿判決在第二節末怒噴裁判，遭吹技術犯規後驅逐出場，成為本場焦點插曲。勇士開局手感冰冷，首節命中率僅29.2%，一度落後達18分。不過在柯瑞的串聯與外線火力帶動下，第二節打出24比11攻勢，半場將比分追成56比61。第三節柯瑞再度接管比賽，連飆四記三分、罰進12球，單節獨拿13分，幫助勇士反超並維持領先至終場。柯瑞全場15投中6、三分球11投中4，外加12罰全中，繳出28分、6籃板、5助攻的全面數據，效率驚人。此役替代輪休的格林（Draymond Green）先發出戰的庫明加，首節多次強攻籃下，展現爆發力。但在第二節結束前，他一次突破遭碰撞未獲哨，情緒失控對裁判理論，被連吹兩次技術犯規，提前退場。離場前庫明加出賽17分59秒，攻下7分、6籃板與4助攻。勇士本場多點開花，新援波斯特（Quinten Post）替補攻下16分，二輪新秀里查德（Will Richard）先發繳出13分6籃板並命中4記三分球，展現不錯化學效應。老將霍福德（Al Horford）打出季前賽最長出場時間（21分鐘），貢獻8分與2次火鍋。替補裴頓二世（Gary Payton II）拿下11分、希爾德（Buddy Hield）與羅維（Jackson Rowe）各添8分。拓荒者方面，夏普（Shaedon Sharpe）攻下全隊最高18分，洛夫（Kevin Love）17分、阿夫迪亞（Deni Avdija）與克林根（Donovan Clingan）各15分。不過全隊三分球僅命中9記（命中率20.9%），命中率低迷成為致命傷。勇士主帥科爾（Steve Kerr）對球隊的韌性表達肯定：「我們在上半場打得掙扎，但大家沒有放棄。Curry的節奏讓全隊穩定下來，新秀們也在扮演正確角色。」勇士下一場將回到主場迎戰國王，持續調整戰力以備開季。