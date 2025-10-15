我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站大廳驚傳性侵事件，現場雖有多名目擊者拍照、錄影，卻無人上前制止，僅有一名馬來西亞籍旅客見狀報警，警察到場更發現該名男子是一名通緝犯，引發社會輿論譁然。然而，為何事發十多分鐘都沒有人出手救援？律師王至德也分析其中原因，並感嘆現實的是「路見不平拔刀相助」並不是一件可以被要求的事。王至德表示，這次的事件發生地點是在台北車站，這種大家印象中人潮洶湧的場所，讓人覺得不可思議；不過真正該驚訝的點是時間，而不是地點或事件，因為新聞也不時就有報導，有人在夜店出來之後醉倒路邊被「撿屍」，跟這次的事件其實沒什麼不同，夜店所在地點通常是在如信義計畫區等人潮眾多的地區。王至德指出，不過這次事發時間是在下午3點多，與夜店被撿屍的時間是在深夜有所不同，雖然讓許多網友不理解的是為什麼下午3點多會醉倒路旁，不過人家想幾點醉就幾點醉，只要她沒有妨害到別人，又有什麼關係？有的網友以此暗指被害者的行為不適當，在他看來就是在檢討被害者而已。「有人指出為什麼十多分鐘都沒有其他路人上前詢問或伸出援手？」王至德進一步說明，可以從幾個方面討論，從是否意識到該名女子需要幫助的觀點來看，那裡人來人往，大部分的人可能就是匆匆看一眼就往前走了；有的人看到女子被拖到一旁，可能以為該名男子是女子的朋友，在幫她拉到一旁才不會擋到路人；而只看到侵犯過程的人，又可能以為他們是情侶，只是行為可能過激了點；沒有從頭到尾目睹的人，可能根本不知道有犯罪正在發生。不過，王至德也提到，就算是從頭到尾都在看的人，也可能會掙扎於上前幫忙是否會惹禍上身的矛盾，尤其是過往幾年發生過不只一次看到有人車禍而幫忙報警、叫救護車，事後對方卻反咬報警的人是肇事者的事件，也讓人對於路見不平，是否要拔刀相助猶豫不決，甚至可能發展成「事不關己，己不關心」。王至德感嘆，雖然大家都期待可以不管是否相識都彼此幫助，不過很現實的是「路見不平拔刀相助」並不是一件可以被要求的事，難道要規定看到犯罪的人如果沒有提供協助就一律判刑嗎？所能仰賴的還是只有公民教育與社會風氣，可是這些就是平常常被忽略的東西，只有在類似事件發生的時候才會又被拿出來重新檢視，然後喊個幾下就又無消無息，等到下一次發生的時候，再重新來一次。