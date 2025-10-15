我是廣告 請繼續往下閱讀

國慶連假前夕，台北車站大廳驚傳駭人性侵案件，一名遭通緝的44歲邱姓男子在大廳對喝醉的外籍女子性侵；鐵路警察獲報後也將男子逮捕。台鐵公司於今（15）日回應，對此次事件深表遺憾，與鐵警局召開會議，提出4項加強防護措施，包括鐵警定點守望密度增加等。遭通緝的44歲邱姓男子在國慶連假期間，於大廳性侵1名喝醉的外籍女子，過程無人制止，直到外籍旅客見狀報警，由鐵路警察趕往逮捕。而台鐵公司說明，對於本次事件深表遺憾，已全力配合鐵警局偵辦，並主動與鐵警局召開安全聯防會議，具體提出4項加強臺北車站安全防護措施。台鐵公司指出，首先針對鐵警定點守望密度增加，包括北車大廳、廁所、月台等治安熱點，由每2小時2次定點守望增加至3次以上。同時鐵警與車站建立安全聯防網，由鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏，加強站區安全維護工作。台鐵公司說明，站方與鐵警組成關懷小組，對於站區內旅客異常行為，進行關懷勸導。並協請台北市政府社會局加強無家者輔導安置。台鐵公司指出，將持續與鐵警局及台北市政府社會局密切聯繫合作，透過「治安防範」與「社會關懷」雙軌並行，從根本改善車站環境安全，確保旅客與站區民眾人身安全。