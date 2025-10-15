我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜上任一年半，擔任院長期間表現頗受好評，日前他在國慶大典致詞，直言總統賴清德執政下許多問題，引發綠營不滿，不過國慶典禮結束後，他心情不受影響，在臉書分享他擔任院長的一天，還笑說自己嗓子都啞了。韓國瑜說，「國慶的熱鬧剛過，又回到平常的上班節奏裡，上週會期開始時，有機會記錄了平常上班的日常。沒有太多起伏，只有腳步匆匆、事情一件件地做。但這樣的忙，其實也代表著還在往前、還在生活。分享給大家，一起看看這份工作平常平凡的節奏。又是新的星期一，祝大家開工愉快。」影片中的韓國瑜，一進立院簽到就跟議事人員說，「大家辛苦了！」議事人員回說，「您比較辛苦，舟車勞頓」，韓國瑜笑說「跑得比馬快！」隨後就是韓國瑜主持院會狀況，接著韓國瑜又直呼「讓我喘一口氣，我嗓子都啞了！」喝了口水，「事情都沒有停過，哇！」