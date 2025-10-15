我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范宸菲（左）結婚、懷孕雙喜臨門。（圖／翻攝自IG@fun.chenfei）

37歲女星范宸菲從「植劇場」發跡，今（15）日她無預警宣布懷孕了！她透露和樂手老公交往4年多，從發現懷孕到結婚，過程都意外地很「理所當然」，日子一如往常，並沒有太大差別，她也曬出婚紗照，和老公漫步在建國市場，「是我們約會的第一個地方」，喜訊一出立刻湧入演藝圈好友祝福。范宸菲今曬出和老公的婚紗照，非常貼心地直接說結掄，「結婚了，懷孕了」，接著才解釋這一切的發生，范宸菲用「鄭姓男子」形容老公，兩人交往4年多，「慢慢走上一條未知，但也令人覺得新奇的道路。從發現懷孕到登記結婚，每一個步驟過程都意外地理所當然，沒有太大的起伏，日子還是如常地過，依然踏實地一起去逛市場，在生活中彼此逗笑，這大概就是婚姻最好的模樣（吧）。」而照片中的背景是建國市場，范宸菲說那是他們約會的第一個地方，拍照當天很熱，但也很好玩，一邊拍照、一邊買菜，「很符合我重視CP值的客家基因。好的～我們繼續過生活了。也祝福大家，在每時每刻都能感受到各種值得珍惜的吉光。」許多圈內好友都留言祝福，包括龍語申、吳怡霈、高英軒等等。范宸菲也分享，目前懷孕3個月多，預產期是明年4月，身體狀況都很好，先生則是音樂人、職業樂手，「當初就是在我的一場表演認識，他是當時我的樂手。認識幾年當了朋友、甚至室友也當了一年，後來才在一起。」目前沒有辦婚禮的打算，家長也尊重。范宸菲從「植劇場」發跡，同期的還有孫可芳、劉冠廷、許光漢等，在《植劇場－積木之家》中擔任女主角，後來活躍於大愛電視台、八點檔等，《院長爸爸》、《國際橋牌社外傳：和平歸來》、《天道》等劇都能看到她的身影。