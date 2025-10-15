我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2025國泰資產管理高峰會」今（15）日登場，左起為國泰投信董事長李偉正、國泰人壽副總經理蔡宗男、國泰金控董事蔡宗諺、國泰人壽董事長熊明河、國泰世華銀行董事長郭明鑑、國泰金控總經理李長庚、國泰證券董事長莊順裕、國泰投信總經理張雍川及國泰人壽執行副總林昭廷均親自出席力挺。（圖／國泰金控提供）

▲連結台灣與國際市場的重要對話平台「2025國泰資產管理高峰會」今（15）日登場，偕橡樹資本、PIMCO、貝萊德三大投資巨擘齊聚，吸引逾1.2萬名投資人報名，較去年增加3成，線上及現場同時觀看人數突破6400人，再創高峰。（圖/國泰金控提供）

人工智慧（AI）題材持續火熱，但隨著股市估值創高、資本支出急速膨脹，是否步入泡沫化階段引發關注。，成為國際金融機構近來討論焦點。今（15）日在「國泰資產管理高峰會」中，PIMCO集團（品浩）副董事長John Studzinski CBE指出，過去25年，全球歷經8次各產業所帶來的泡沫，但泡沫沒有不好，破裂才會帶來危害。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則認為，現在AI的發展很像剛把啤酒倒下去的感覺，泡沫剛起來，這時候喝是最好的，但放久了就會變苦。國泰金控今日舉辦第2屆「國泰資產管理高峰會」，以「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」為主軸，邀集多位國際重量級講者來台，深度剖析總經、AI科技趨勢、另類投資與非美元資產等布局。對於AI是否正在泡沫，也引發與會人士討論。PIMCO集團副董事長John Studzinski CBE指出，目前美股和經濟表現呈現脫鉤，標普500指數和那斯達克指數都處於歷史高位，這當中和美國7大科技巨頭，包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等有相當大的關聯。他也提醒，AI未來將會有很多競爭對手陸續出現，像是越來越多的「DEEPSEEK」從中國橫空出世，美國也將會出現不少失敗者。至於AI是否出現泡沫？他說，過去歷史有很多的泡沫，特別是過去25年就有8次泡沫，很多的泡沫沒有不好，破裂才會帶來危害，人們必須更加謹慎並意識到，有大部分的AI資產，甚至是股價表現，只集中在一小群人身上。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，現在AI的發展，很像剛把啤酒倒到杯子中，泡沫剛起來，這時候喝是最好的，但如果超過一陣子，泡沫沒有了，就會苦苦的。他表示，今年全球的AI資本支出，年成長率超過50%，但從明年開始，就會慢慢下降，可能低至30%或25%，雖然仍非常高，但資本市場給的獎勵也會開始減少。國泰投信董事長李偉正則提到，AI對於很多企業或者是個人運用才正開始，各界正在摸索怎麼運用AI來提升效率或是提升客戶的體驗。因此，AI的運用才剛剛開始，且未來會更普及，即便少數公司過度投資或經營不效率 產生虧損，但整體來看，AI大趨勢才正要開始。