以色列與哈馬斯近期達成停火協議，13日互相交換被扣押人員，20名倖存的以色列人質全數獲釋。其中一名輝達（NVIDIA）以色列特拉維夫研發中心的電機工程師歐爾（Avinatan Or）時隔738天重獲自由，不只輝達執行長黃仁勳感動發信給全球同仁，還有同事送上好消息，在歐爾被囚禁的這段時間，輝達股票已經暴漲4倍。綜合Calcalist、紐約郵報等外媒報導，32歲的歐爾（Avinatan Or）畢業於以色列本古里安大學，在2022年加入NVIDIA，主責VLSI設計部門DFT工程，2023年10月7日，他跟28歲的女友諾雅（Noa Argamani）一起到以色列南部參加Nova音樂節，不幸遇上哈馬斯襲擊，兩人都被抓走。諾雅在今年6月在以色列軍隊營救行動中被救出，歐爾則一直到本月13日換囚時終於獲釋。有輝達員工透露，在歐爾被囚禁的兩年期間，公司每週都會寄信紀錄歐爾被囚天數，黃仁勳也會在每季的內部會議上提到有同事仍被哈馬斯挾持。在歐爾獲釋後，黃仁勳也激動的向全球同仁發布內部信，NVIDIA在這場戰爭中有數千名員工勇敢保衛家園，許多人承受家人失落、傷痛甚至有同事與親屬不幸罹難，特別緬懷失去的同事及員工家屬的悲劇，悲傷不分宗教、族群，大家共同哀悼也共同祈願和平與重建。黃仁勳在信末也說，「歐爾，歡迎回家。你的平安歸來，帶給NVIDIA大家庭無比喜悅與安慰，願這一刻成為走向復原、更新及持久和平的第一步」。歐爾獲釋後，他的主管高登伯格（Eddie Goldenberg）也在Facebook發文，先笑說「希望你有個好藉口解釋為什麼738天沒來上班」，也提到以色列公司的同仁每週日都會為他守夜、黃仁勳會跟4萬名全球員工提到他仍被囚禁，「你有一個很棒的公司在等著你，有慈愛的父母，你在一個關心你的地方工作，而且我還有一些關於你過去兩年股票走勢的好消息」。2024年6月輝達股票1拆10，歐爾在2023年10月被哈馬斯擄走時，公司股價落在約45美元（前一日交易股價為457.62美元），如今最高衝上195.62美元，幾乎翻了4倍。雖然目前還不知道歐爾手中有多少輝達股票，但若有意外之財可說是大難不死必有後福。