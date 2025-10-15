我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高市府再度聲明強調，柯志恩應該為不懂法令烏龍爆料先認錯。不該為選舉持續硬拗抹黑公務員。(圖／高市府提供)

▲柯志恩陣營提供環保局人員10/8於新聞群組中之截圖強調，源頭也皆出自高雄市政府所提供資訊。（圖／立委柯志恩辦公室提供）

高雄市大坪頂的污水工程物料暫置場案，引發高雄市政府與國民黨立委柯志恩陣營互槓，高市府今(15)日再度嚴正聲明，大坪頂保護區的公有事業設施暫置完全合乎都市計畫法的相關規定，柯志恩應該為不懂法令烏龍爆料先認錯。不該為選舉持續硬拗抹黑公務員；柯志恩則反擊說，市府稱她烏龍爆料，但源頭皆出自高雄市環保局所提供的資訊。對立委柯志恩一而再再而三的烏龍爆料，高市府今天再度強調，大坪頂保護區的公有事業設施暫置完全合乎都市計畫法的相關規定，包含台北市、新北市等六都皆有相同的法規，柯志恩應該為不懂法令烏龍爆料先認錯。柯志恩指出，市議員許采蓁10月8日在高雄市議會質詢時揭露此事，當天市府發新聞稿稱「環保局稽查人員於現勘時發現，部分暫置土方中夾雜塑膠管材及鋼筋等營建廢棄物，已責請承商立即清理改善，以維護環境整潔與地區景觀。」足見她評論有所本，源頭出自高雄市環保局提供的資訊。柯志恩說，10月8號當天，高雄市府給外界的資訊，都是廠商未依規定申請水保，以及汙水接管工程之開挖土方與瀝青刨料，暫置該處保護區是「不符合設施標準貯存規定」及違反廢清法，她10月9日上午據此資訊受訪，高雄市下午才發新聞稿改口，稱案場用於堆放開挖土方、瀝青刨料、管材機具，暫置期間，仍要遵守廢清法規定，如廢棄物堆置需覆蓋、標示。市府前一天原本稱有土方、廢瀝青暫置不符合規定，依廢清法開罰，整段文字全消失不見。對此，高市府也重申，市府多次說明，環保局開罰是因為廠商未做好標示、覆蓋，屬業者管理疏失，與當地可以合法堆置土石並無牴觸，現場也沒有盜採濫填。柯志恩無視客觀事實，刻意忽略高市府多次說明，把合法暫置場扭曲抹黑為盜採濫填，為了個人選舉造勢一再抹黑依法行事的公務人員，高市府對這樣惡質的政治操作無法接受。