我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王世堅在北市議員質詢時的用詞，遭到中國創作者改編為《沒出息》，影片在網路上爆紅，但卻也引發綠委內訌，民進黨立委王義川要禁抖音，但王世堅卻表示「不必怕抖音統戰」，王義川還稱不要唱《沒出息》，這是中共統戰。針對這是不是統戰要不要調查？國安局長蔡明彥今(15)日說，「一般政治人物之間彼此可能之間的衍生的攻防，我們不會去涉入」，並認為不需要調查。立法院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備詢。國民黨立委徐巧芯質詢時詢問，「本應該從從容容，卻是匆匆忙忙」，卻有委員稱不要聽，因為這是中共設計用來統戰的，她問國安局長，這首歌是中共設計用來統戰的？國安局查核是如何的？蔡明彥回應說，大概還是要看過它的內容、還有它的傳散。徐巧芯問，「你沒看過嗎？」蔡明彥說，「我大概看過」。徐巧芯說，王義川稱這是中共設計來統戰的，已經有立委公開說這是統戰，那國安局的調查是什麼？蔡明彥回應說，國安局會介入針對每個個案進行查察，一定要拉高到國安的層級，「一般政治人物之間彼此可能之間的衍生的影音攻防，我們不會去涉入。」徐巧芯說，現在這麼多人在傳唱這首歌曲，這不是一種很大力的統戰嗎？如果像王義川說的這麼嚴重，國安局不應該有反應嗎？蔡明彥說，傳散內容針對元首、社會關係、救災、重大疫情等國安層次，媒體上這種個案太多了，國安局的能量會聚焦在國安議題。徐巧芯又問，「國安局不需要去做任何的調查，不需要去做任何的研究，因為沒有涉入到總統跟選舉？」蔡明彥答覆說，「對」。