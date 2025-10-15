我是廣告 請繼續往下閱讀

▲史哲指出，數據顯示，大多數民眾在意的是鄰座講手機、看影片開擴音等樣態。（圖／《齊有此理》提供）

台灣高鐵的「寧靜車廂」政策於9月上路，原先盼能達到安靜的乘車環境，但讓許多家長憂心，帶嬰幼兒上車壓力大，帶孩子的家長、反對孩子發出聲音的人在網路上大戰。高鐵董事長史哲則對此也致歉「千錯萬錯都是我們的錯。」高鐵推出「寧靜車廂」政策，卻引發不同民眾的看法，甚至出現家長帶嬰幼兒上車的壓力相當大情形。史哲接受網路節目《齊有此理》主持人王時齊專訪時也表達遺憾。史哲指出，其實抱怨孩子吵鬧的案件數是個位數，因此完全沒有針對帶孩子的家長，當時宣布政策也有說明。不過，他也提到，「這次我覺得蠻遺憾。」史哲說，因為是從事交通服務業，做服務業「第一件事就是說對不起」，沒有把事情講得更清楚，「千錯萬錯都是我們的錯。」史哲強調，在客服的數據上顯示，客訴的主要內容都是以車廂內鄰座講手機、看影片開擴音等，約占7成。他強調，實施過程並沒有想過要壓制誰，而是希望彼此進一步包容體諒，也就是戴上耳機、到玄關講手機等。史哲指出，其實抱怨孩子吵鬧是個位數，因此完全沒有針對帶孩子的家長，且宣布政策時也都有說明。史哲認為，支持親子友善是社會共同責任，目前採取舉牌勸導，安排專業保全配合車安巡視。至於是否規劃親子車廂，他分析，寧靜車廂和親子車廂觀念非但不衝突，而是共存的，現在就希望搭乘大眾運輸降低音量成為一種習慣，跟捷運內不飲食一樣。