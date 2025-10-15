我是廣告 請繼續往下閱讀

房市兩極化：有撐則穩，過漲則修

基隆房價基期低 首購族成主力

基隆房市前景與購屋建議

全台哪縣市「購屋總價」漲最多？中信房屋依據內政部不動產資訊平台揭露資訊，盤點全台平均購屋總價年漲幅排行榜，發現總價漲最多的不是台北市，而是基隆市，去年第一季1平均購屋總價623.5萬元，到了今年第一季變成757.8萬元，暴漲134.3萬元、漲幅21.5%，傲視全台。專家揭基隆優勢正是房價基期低，部分指標案甚至上看5字頭。2.桃園市 1168.9萬⭢1226萬 +4.9%。3.嘉義縣 937.7萬⭢982.6萬 +4.8%。4.新竹市 1228.2萬⭢1276.3萬 +3.9%。5.苗栗縣 961.3萬⭢995.5萬 +3.6%。中信房屋研展室副理莊思敏指出，當前房市呈現「有撐則穩，過漲則修」的分化格局，具備人口、產業與建設題材支撐的區域，房價得以維持平穩甚至微幅上揚；反之，部分利多提前反映、但實質建設尚未到位的地區，在此波市場修正中則率先回調。觀察近一年。而嘉義、新竹、苗栗等地，則受惠於科技產業題材發酵，在就業人口紅利的支撐下，房市依然保持穩健成長。對於一枝獨秀的基隆市，中信房屋基隆微笑台北加盟店店長劉展麟表示，基隆核心優勢在於房價基期低，根據內政部統計，今年Q1基隆市的房貸負擔率僅27.11%，是全台房貸負擔最輕的地區。儘管近年房價有所上漲，但，並同步帶動了區域房市交易量能的走揚。另外，目前基隆新案平均行情已站上4字頭，，新建案的上漲也成為推動整體平均房價走揚的重要動能。劉展麟指出，當前房市面臨的最大挑戰就在於「貸款難」，在此背景下，投資客與置產客大量退場，換屋族也因貸款問題轉向觀望，使得在貸款條件上較具優勢的首購族成為市場主力，基隆房價相對親民，本就是首購族的熱門選擇，因此受市場波動的衝擊相對較輕。展望未來，基隆捷運計畫、基隆市港再生標竿計畫、貨櫃遷移計畫等等，都讓基隆房市前景充滿想像空間，建議有自住需求或打算長期持有的購屋民眾，不妨趁當前市場降溫、屋主心態放軟之際，積極看屋，大膽出價，把握入市良機。