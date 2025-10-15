我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉將在18日登場，立委羅智強今（15）日接受廣播專訪，談到另一候選人、前副主席郝龍斌指控，有境外勢力介入黨主席選舉，他說，據他了解，民進黨網軍早已介入選舉操作，「不管是誰都砍一砍，目的就是留下傷疤跟傷痕，挑撥離間。」他呼籲黨員保持冷靜，不要被刻意的分化行動影響投票判斷。羅智強指出，他已觀看中廣前董事長趙少康指控的部分網軍 AI 攻擊影片，內容確實存在惡意抹黑與妨害名譽問題。他強調，支持當事人依法提告追究責任，但在未確認影片來源前，不宜妄下定論。羅智強認為，無論透過民事或刑事訴訟，都可以查明來源，應以法律途徑處理，而非陷入政治口水戰。針對外界質疑親綠側翼介入國民黨內部選舉，羅智強表示，民進黨沒有理由袖手旁觀，因為只要國民黨內部出現對立與傷痕，就有助於削弱藍營戰力。他再次呼籲國民黨同志要沉著冷靜，勿被反串與挑撥離間策略影響，應以理性面對外部干擾，維持黨內團結。對於桃園市議員黃敬平指控，部分縣市黨部主委在群組與公開場合替特定候選人拉票，羅智強呼籲全體支持者投給自己真正欣賞的候選人，不要受棄保傳言影響。他表示，只要每位黨員依照個人信念投票，就能選出最合適的黨主席。他強調，選舉終將結束，無論最終誰勝出，所有黨員都應尊重結果並全力支持新任黨主席，共同推動國民黨的團結與改革。