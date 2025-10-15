我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孟加拉一間服裝工廠及相鄰的化學品倉庫，14日中午發生嚴重火災，至少16人死亡，死亡人數仍在上升。（圖／美聯社／達志影像）

孟加拉一間服裝工廠及相鄰的化學品倉庫，14日中午發生嚴重火災，至少16人死亡，隨搜救進行，傷亡人數恐還會增加。初步調查顯示，該工廠沒有任何消防安全計劃，死者可能是因化學品爆炸產生的有毒氣體昏迷或因鐵門上鎖被困死，罹難者燒傷相當嚴重。綜合路透社、BBC報導，孟加拉國首都達卡（Dhaka）米爾普爾區（Mirpur）一間4層樓的服裝廠及其相鄰的化學品倉庫，14日中午發生火災。起火點在服裝廠的3樓，隨後火勢延燒到存放漂白粉、塑膠、過氧化氫的化學品倉庫，這些都會加劇火勢。消防員經過3個小時才控制住工廠大火，但化學品倉庫的火勢仍持續延燒。消防局長喬杜里（Mohammad Tajul Islam Chowdhury）表示，在服裝廠的二樓、三樓已經找到16具屍體，隨搜救行動持續進行，死亡人數可能還會上升。喬杜里說明，目前尚未找到工廠的負責人，警方和軍隊正持續搜尋，且服裝廠和化學品倉庫都沒有獲得批准，也沒有任何消防安全計劃。根據初步調查結果，喬杜里指出，這棟服裝廠的屋頂是鐵皮，門上裝了鐵柵欄，而且一直鎖著，工人無法往樓上或樓下逃生，而化學爆炸引發閃燃，釋放出有毒氣體，受害者可能在吸入劇毒氣體後立即死亡或昏迷不醒被困在裡面，罹難者燒傷嚴重，DNA檢測可能是確認身分的唯一方法。在燒燬的工廠廢墟前，不少悲痛欲絕的家屬手中緊抓照片、焦急的尋找親人，一名父親痛心說，「我女兒在那裡工作。我聽說火災後就跑了過來。但我仍然沒找到她……我只想讓我的女兒回來」。孟加拉糟糕的消防及建築安全標準，導致該國每年發生數十起發生大型火災及類似事故，對於僱用400萬人、佔該國GDP10%的服飾業造成損害。2012年，為全球全球品牌供貨的Tazreen Fashions發生火災，造成112名工人死亡；2013年也有一棟8層樓的Rana Plaza大樓倒塌，造成1135名服裝工人死亡，引發了世界各地民眾對廉價服裝造成的傷亡的憤怒浪潮。此外，2021年一間食品飲料工廠發生大型火警，造成52死50傷，事後調查發現該工廠是違建且無緊急出口。2019年，首都達卡的歷史城區大火，造成78人死亡。