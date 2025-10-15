我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王世堅過去質詢台北市前市長長柯文哲金句，被中國網友剪輯成歌曲《沒出息》爆紅，連國台辦發言人陳斌華今（15）日都稱看過，表示樂見兩岸快樂、有趣的互動，不過他也說，台灣的優勢產業如今已是「慌慌張張、連滾帶爬」。對此，王世堅下午受訪時反批，國台辦不該昧於事實罵台積電，「現在在高科技產業、半導體產業，是你們（中國）的中芯、紫光連滾帶爬欸！」對於《沒出息》爆紅，陳斌華今表示，他看過很多版本，這個現象能出現，是因兩岸同胞同文同種，都能理解那幾個成語的意思，國台辦樂見這樣自然、有趣、快樂的兩岸民間互動交流；不過，陳斌華也稱，台灣的優勢產業本來應該「從從容容、遊刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」，而積體電路是台灣最具競爭力的核心優勢產業，卻淪為任由美國巧取豪奪的「弱勢產業」。對此，王世堅下午受訪時表示，歡迎、樂見國台辦釋出善意，但前一句話竟是在罵台積電，讓他感到「不可思議」，希望國台辦在釋出善意的同時，別用污衊、違反事實、昧於事實的方式，糟蹋台灣引以為傲的台積電。王世堅反擊說，「現在高科技產業、半導體產業，是你們（中國）的中芯、紫光連滾帶爬欸！我們台積電一樣是從從容容啊！」他直言，國台辦批評台積電，是貽笑大方，「你們的紫光前幾年不是還倒了？真的連滾帶爬，我們台積電一天比一天好，是台灣的光榮、驕傲，更是貢獻給全世界」，且台積電未來也一定是游刃有餘。王世堅表示，他不否認的國台辦所稱的「同文同種」，但既然已經分治70幾年，就該彼此尊重體制、求同存異，要評論台灣，也要基於事實，尤其不該罵到台積電，相信全體台灣人都不會接受。對於民進黨立委王義川稱該歌曲為「統戰歌曲」，呼籲民眾不要聽、不要傳，王世堅則表示，在自由的台灣社會，民眾有選擇聽與不聽的自由，他對此不予評論，強調應互相尊重。他認為，台灣內部若無法做到「求同存異」，又如何號召與對岸、其他敵國「求同存異」。