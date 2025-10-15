我是廣告 請繼續往下閱讀

美國海關暨邊境保護局（CBP）在美東時間 2025 年9月24日對我國腳踏車大廠巨大集團發布暫扣令（WRO），巨大今（15）日三度回應，將擴大「零招聘費政策」適用範圍到所有現職移工，並且在網站上設置「專區」，更新相關資訊。巨大表示，擴大「零招聘費政策」的適用範圍，規劃補償目前在職移工過去所支付的招聘費用。此舉延續自2025年1月1日起已實施的政策——所有新聘移工之仲介費、服務費及相關規費皆由公司全額負擔，移工無須支付任何招聘費用。巨大已委請國際知名第三方查核機構協助辨識（identify）、評估（assess）並規劃具體補償方案，以落實公平與責任。巨大指出，本周已發放第一階段費用返還，也已在帳上提列負債準備，並有足夠資金與銀行額度，以確保招聘費用都能被辨認且償還給所適用的移工，以實際行動落實人權與公平就業的承諾。另外，巨大今日完成所有移工宿舍的全面搬遷，共計400多位移工同仁全數入住位於苗栗苑裡與台中外埔的兩棟近期全新完工宿舍。先前的日南宿舍因年代與環境受限，雖經多次翻新，但後續升級幅度有限。新宿舍依循國際勞動與人權準則設計與優化，提供安全、健康與尊重人權的生活環境，並通過消防、建築與公共安全檢驗。宿舍設有八人房、獨立衛浴、餐廳、休閒空間與簡易健身設備，並設置完善消防防護設施與專責管理人員，以大幅提升員工生活品質，展現企業在勞動條件持續提升上的決心。至於WRO是否影響全球營運、財務與供應鏈？是否導致退出美國市場？巨大表示，美國仍是重要的市場，不會退出，當地銷售也持續進行中。短期內，部分出貨可能延遲，但已啟動應變機制，並與客戶及合作夥伴積極協調，致力將影響降至最低。