台北寒舍艾美酒店探索廚房將於（16）日正式升級，標榜以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，打造全新頂級自助餐饗宴。像是全新開放式「日料檯」品項倍增，有龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽，假日還有帝王蟹腳，超過50款海味。更有和牛四吃，即是和牛壽喜燒、爐烤和牛臀上蓋、紅酒燉和牛頰以及號稱「比臉還長」的炙燒和牛握壽司。還以行動甜點車呈獻宮廷甜品，搭配調酒、獺祭氣泡酒等，奢華海陸食材通通都可吃到飽，午、晚餐每位2,380元起+10%。
探索廚房擁有近300坪的開放空間，設有三間可容納12至20人的包廂，整體以明亮光幕結合木質與石紋設計，營造出如同環遊世界般的悠然氛圍。餐廳規劃超過十個主題餐檯，包含「日料檯」、「海鮮檯」、「海鮮現烹區」、「鐵板檯」、「爐烤檯」、「熱饗區」、「義饌區」、「甜點區」、「冰果區」與「醇飲吧」，囊括多國料理。
🟡寒舍艾美「探索廚房」五大亮點
亮點一、日料台變兩倍大 一次30多款料理
「日料檯」專區擴大兩倍，料理品項升級至約30款，翻倍成長，最具賣點的就是假日限定推出堪稱比臉還長的炙燒和牛握壽司，再搭配海膽鮭魚卵手捲。生魚片區提供約6款新鮮漁獲，包括北海道干貝、胭脂蝦、鮮嫩鮭魚與鮪魚，以及來自宜蘭烏石港的當季現流紅甘或海鱺魚等。同時還有多款握壽司與精緻小品，推薦必嚐炙燒比目魚鰭邊，以及以小缽盛裝的秋冬旬味，如湯汁入味的日式磯煮鮑魚、酸香爽口的柚子醋淡菜、鮮味飽滿的蝦卵海鮮丼飯等。
亮點二、高檔海鮮松葉蟹、龍蝦、鮑魚都有，假日還有帝王蟹
餐檯共匯聚超過50款海味珍饈，規模成長達67%，排場更勝以往，「海鮮檯」網羅市場少見的蝦蛄、還有松葉蟹腳、鮑魚，以及馬祖淡菜、澎湖小卷等台灣在地漁獲，鮮度滿點。「海鮮現烹區」則以熱氣騰騰的現做美饌掀起高潮，主廚現場演繹新加坡辣醬龍蝦、鮮花椒蒸石斑與假日限定的帝王蟹腳花雕蒸，香氣四溢、滋味誘人。「鐵板檯」也有主廚現煎鹽昆布燒鮑魚、現煎奶油干貝等，假日還有現煎泰國蝦。炸物區則供應金黃酥脆的廣島牡蠣與軟殼蟹。
亮點三、和牛也吃到飽 一次推出四吃
「爐烤檯」以巴西燒烤為靈感，包含火烤蒜蓉大生蠔與香料奶油大扇貝，肉類則有油亮的和牛臀上蓋以及馬沙拉烤羊腿。
「熱饗區」有響螺佛跳牆，以花膠與響螺慢燉製作，相當奢華；還有松露鴨肝慕斯蒸蛋以及主廚現切的爐烤牛肉、泰式豬肋排。更別錯過和牛壽喜燒，以及法式紅酒燉和牛頰，與爐烤和牛臀上蓋、炙燒和牛握壽司，成為和牛四吃。
亮點四、甜點車推出宮廷甜點，搭Wedgwood英國皇室餐盤
寒舍艾美酒店提到，此次「甜點區」特別以行動甜點車方式推出，穿梭席間，平日有提拉米蘇等甜點；假日則是馬卡龍、可麗露、瑪德蓮與費南雪等。餐廳現場依舊有超過20款歐式精品級甜品，包括青葡萄香堤塔、榛果巧克力蛋糕與焦糖爆米花等。
亮點五、智能調酒機+人氣獺祭氣泡酒
「醇飲吧」智能調酒機，將科技融入調酒藝術，系統精準掌握比例、溫度與混合速度，確保每杯酒品香氣平衡、層次分明。特色調酒以琴酒、蘭姆酒與伏特加為基底，融合西瓜、芒果、荔枝與葡萄等果香風味，再由服務人員依貴賓喜好客製搭配裝飾，假日更升級推出日本名釀「獺祭氣泡酒」。亦嚴選多款經典佳釀：紅酒、白酒、朝日ASAHI與柏克金啤酒等都有。
🟡「探索廚房新升級」優惠活動：
為歡慶全新開幕，特別推出滿額贈禮活動，凡於平、假日午或晚餐單筆消費滿3萬元，即有機會獲得限量英國Wedgwood漫遊美境杯碟組乙份，數量有限，贈完為止。
▪️店家資訊
探索廚房
營運日：自10月16日正式營運（10月16日至23日期間暫停下午茶供應）
正式全面開放：10月24日起
餐價：每位成人平日午、晚餐2,380元+10%，週五晚餐以及假日午、晚餐2,580元+10%。
訂位：台北寒舍艾美酒店訂席中心(02)6622-8018或請至官網 。
台北萬豪推線上旅展 吃到飽餐廳67折，限兩天可搶買一送一
台北萬豪酒店也推出線上旅展，即日起開賣，餐券最低67折起，亮點包含Garden Kitchen平日下午茶自助美饌，有約72折優惠，午餐更是下殺67折。台北萬豪酒店提到，此次線上旅展推出「Garden Kitchen平日下午茶自助美饌單人券 (週三至週五)，每張900元 (原價1,188元，約76折) ，一套六張5,100元，每張850元，約72折，全自助式下午茶吃到飽，六大主題區匯集超過50款佳餚。其中「極鮮海物區」提供鮮甜白蝦、白蛤及煙燻鮭魚等；「精湛冷盤區」20種特選LED燈無農藥栽種蔬菜、進口堅果及精選冷切肉品；還有每日精選爐烤肉品、台灣特色小吃、每日手工特製精品蛋糕、法式棒棒糖、迷你馬卡龍等。
台北萬豪還提到，10月17日、10月24日共兩日中午12時推出線上快閃「買1送1」自助餐券，每日限量50組，售完即止。Garden Kitchen另外還有「平日午間自助美饌單人券 (週一至週五)」，每張999元 (原價1,408元，約7折) ，一套六張5,700元，每張950元，等於是下殺至約67折優惠。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
