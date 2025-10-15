日本男團JO1成員大平祥生與同公司女團ME:I成員飯田栞月（SHIZUKU），在今（15）日同天宣布無限期暫停演藝活動。據悉，大平祥生在有圈外女友的情況下，被正宮發現與飯田栞月的曖昧關係，對方拒絕封口後，爆發劈腿醜聞。而原本日本狗仔在昨日預告將會爆料一位JO1成員與女團成員的劈腿疑雲，沒想到經紀公司LAPONE先下手為強，搶先宣布兩人暫停活動的消息。

大平祥生今日被《週刊文春》爆料劈腿醜聞，根據報導指出，大平祥生在2023年認識圈外人A女後，進而交往。不料今年5月圈外女友整理大平祥生房間時，意外發現與飯田栞月的親密情書，上面來寫著「每天都因為你幸福」、「未來也要在一起」等。而在9月，女友再度發現大平祥生用備用手機持續與飯田栞月聯絡，還將對方假裝成經紀人。

大平祥生試圖封口圈外女友　遭爆是主動追求飯田栞月

事件曝光後，大平祥生試圖用巨額的金錢來封口，還要求A女簽下永久保密戀愛關係、與分手原因的協議，若違約還會有賠償金，但A女憤而拒絕，直接開撕，才讓整起劈腿事件曝光。

而在大平祥生宣布因違規暫停活動的同時，飯田栞月也發布了暫停活動聲明。根據知情人士指出，飯田栞月並不知道自己介入了大平祥生的感情，大平祥生是在隱瞞有女友的狀況下，主動追求飯田栞月。

JO1成員爭議連環爆　鶴房汐恩才因賭博暫停活動

JO1成員已不是第一次爆出爭議，早在今年8月，另一位成員鶴房汐恩就爆出線上賭博的醜聞，還因此被簡易起訴，遭判罰款10萬日幣（約2萬台幣），公司隨即宣布暫停活動後，目前尚未回歸。不料今日又有成員因爭議暫停活動，JO1只能再少1人。

