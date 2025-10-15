我是廣告 請繼續往下閱讀

中美貿易緊張局勢加劇

美國政府持續關門

市場對美國聯準會寬鬆政策的預期

黃金價格再創歷史新高！美東時間周二盤中一度觸及每盎司4179.48美元（約新台幣12.8萬）的歷史高點。金屬分析師指出，這波漲勢有三大原因形成價格支撐，明年的黃金目標價預期還會更高。根據路透報導，受到美國聯準會降息預期以及美中之間的貿易緊張局勢加劇，投資者紛紛轉向安全的避險資產，金價週二創下4,100 美元新高，於美東時間周二下午1點50，現貨黃金價格上漲 0.9%，至每盎司 4,145.85 美元，盤中一度觸及 4,179.48 美元的歷史高點。今年以來，黃金價格已上漲約 57%，週一首次突破 4,100 美元大關。上漲受到多項因素推動，包括以及美國銀行和法國興業銀行的分析師目前預計，2026 年金價將達到每盎司 5,000 美元。札納金屬（Zaner Metals）副總裁暨資深金屬策略師格蘭特（Peter Grant）表示，以及，都對金價構成支撐。格蘭特補充道，美國總統川普揚言對中國商品徵收 100% 的關稅，兩大經濟體互相徵收港口費，以及全球大範圍的去美元化趨勢，可能至明年年中會將金價推高至每盎司 5,000 美元。現貨白銀受到推動黃金價格上漲的相同因素影響，加上現貨市場緊張的推動之下，觸及每盎司 53.60 美元的歷史高點，隨後回落 0.9% 至每盎司 51.86 美元。