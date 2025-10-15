我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼11月盤價。（圖／中鋼提供）

中鋼今（15）日開11月盤價會議，決議近期國內外鋼需復甦緩慢，終端庫存回補力道溫和，短期鋼市呈盤整態勢。考量下游產業仍面臨競爭挑戰，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，因此中鋼11月份月盤產品以平盤開出，並持續推動多元方案，確保接單量能。中鋼表示，美歐等主要經濟體平穩運行，OECD微幅上調今年全球經濟成長率至3.2%，但因政策不確定性及高關稅影響經濟前景的風險，OECD對明年估值仍持平在2.9%。台灣方面，受惠人工智能及半導體相關產品拉貨強勁，出口強勁續推動經濟成長，然傳產及製造等其他產業則表現分化，動能相對弱勢。下半年民間投資及消費增幅趨緩，主計總處預估今年GDP 成長率仍可達4.45%。鐵礦砂價格維持在每公噸105美元附近，冶金煤持平在每公噸190美元上下。美國熱軋行情自低點回升超過每公噸40美元，回穩至每公噸900美元；歐盟計劃明年調降鋼鐵進口免稅配額近半並對超額進口課徵50%關稅，將重塑歐洲鋼鐵貿易格局。另外，中國大陸工信部發布「鋼鐵行業穩增長工作方案」，嚴禁新增產能，落實產能產量精準調控。世界鋼鐵協會（worldsteel）最新鋼鐵短期需求預測對今年估值為17.5億噸，與2024年相當。2026年則有望溫和成長至17.72億噸。寶鋼11月平板類產品以平高盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤亦持平，國際鋼價整體呈現平穩態勢。