▲洛杉磯道奇賽揚左投史內爾 （Blake Snell）在國聯冠軍賽G1掛帥先發，主投8局狂飆自己季後賽新高的10K，只被擊出1支安打，沒有投出任何保送。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇隊山本由伸在國聯冠軍賽G2面對釀酒人隊完投9局僅失1分。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊史內爾（Blake Snell）、山本由伸接力發功，2天總計只讓密爾瓦基釀酒人隊得2分，讓釀酒人隊吞下美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）國家聯盟冠軍賽2連敗，陷入淘汰邊緣。今（15）日賽後釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）直言，「史內爾、山本的宰制力幾乎是我所見過最強的。」並點出球隊揮空率太高，「我們其實是全聯盟最擅長不追打壞球的球隊，但這2位投手讓我們打得很糟。」前役史內爾主投8局無失分，僅被敲出1安，還送出10張老K，讓釀酒人隊打者吃盡苦頭。今日山本由伸接力，同樣不給釀酒人隊機會，完投9局僅失1分，被敲出3安，另外送出7次三振、1次保送。釀酒人隊接連遭史內爾、山本封鎖，吞下2連敗，離世界大賽越來越遠，賽後釀酒人隊總教練墨菲表示，道奇隊前2戰的先發投手，是他看過宰制力最強的的投手。墨菲說，「我不認為有太多球隊能在過去這2天打爆這2位投手，但我們確實可以表現得更好，這2位投手的宰制力幾乎是我所見過最強的。」墨菲指出，前2戰球隊揮空次數太高，「我們揮空的次數比整個球季都還多，我們其實是全聯盟最擅長不追打壞球的球隊，但這2位投手讓我們打得很糟。」不過墨菲仍對球隊有信心，他表示，「也許你們已認為我們出局了，我能理解這樣的想法。畢竟在這種情況下，有90%的球隊都無法逆轉晉級。」墨菲直言，球隊本季太常被看衰，「我相信他們仍然還有一股鬥志。」