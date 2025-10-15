我是廣告 請繼續往下閱讀

搬運工竟是性騷狼！一名男子在打工當天佯稱女子「家中有歹物仔」，謊稱要進行除煞儀式，要求對方掀起衣服，並徒手從肚子一路擠壓到胸口，女子事後報案，男子竟辯稱「隔著衣服效果比較差」，但法官認為此說法毫無根據，認定他犯強制猥褻罪成立，判處有期徒刑一年。判決書指出，李姓男子在113年8月間，在臉書上看到一名女子刊登搬運廚具的徵人訊息，主動私訊應徵。豈料當天抵達女子住處後，男子見她因近期運勢不順心生憂慮，竟心生歹念，佯稱女子「家裡有不好的東西」、「需要除煞」。女子聽信李男說法，擔心若不驅除邪氣恐遭厄運，竟因此落入對方圈套。男子接著要求女子進入住處小房間內，要求她自行拉起上衣至內衣下緣，再以大拇指從肚臍一路點壓至胸口。女子誤以為這是除煞必要程序，雖然心生不安、感覺被侵犯，仍忍著配合。事後越想越不對勁，感覺被侵犯，隨即報警。警方調閱證據後，依強制猥褻罪嫌將李男移送法辦。法庭上，李姓男子否認強制猥褻，辯稱「我是基於為她除煞，且過程均有獲得她同意。」平時只會為「熟識朋友」作法驅邪；審理時卻又說「一般除煞也可以隔著衣服進行，只是效果比較不好」。法官審酌，李男用被害人對超自然力量的恐懼，壓制其性自主權，犯後始終否認犯行，且他在89、90年間曾有妨害性自主前科，素行不佳，判處有期徒刑一年。