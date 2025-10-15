我是廣告 請繼續往下閱讀

▲元斌西裝筆挺的帥氣模樣，完全看不出已經47歲，即使他消失螢光幕15年，許多劇組、廠商都想找他代言跟拍戲。（圖／IG@shabu20）

跟玄彬、孔劉等人氣男神並駕齊驅的47歲南韓演員元斌，自2010年和金賽綸拍完電影《大叔》後，至今15年都沒拍過任何電視電影，直到今年中才漸漸以廣告代言公開近況；他近日又接到一支火鍋廣告，國寶級俊美外貌始終如一，粉絲見狀都喊話希望歐巴能快點復出拍戲。其實名導奉俊昊曾公開元斌謙虛一面，在拍攝《非常母親》時，元斌已經演夠好卻自認仍有進步空間，或許是自我要求高，現在才遲遲找不到適合又滿意的劇本。元斌今年5月打敗玄彬、李棟旭、孔劉等人，成為生活服務平台的專屬代言人，近來又接到火鍋品牌「샤브20」邀約，官方也在社群宣布元斌成為專屬代言人，「在韓國，幾乎沒有人不知道元斌吧？『國寶級演員』這個稱呼再適合不過。」同時形容他是「代表韓國的經典演員」。公開的廣告照與影片中，元斌身穿西裝、搭配絲巾，依舊保有不變的俊美外貌。自2010年主演電影《大叔》後，元斌已15年未推出新作品，形同暫停演藝活動。這期間他雖多次列入多部熱門戲劇與電影的候選男主角名單，包括《那年冬天風在吹》、《太陽的後裔》、《屍速列車》、《燃燒烈愛》、《與神同行》、《軍艦島》等，但最終都未成行。他2017年原定出演電影《Still Life》，卻因劇本改編方向意見不合而退出，讓粉絲相當惋惜。元斌自《大叔》後最受矚目的消息，是2015年與演員李奈映在江原道旌善舉行戶外婚禮，並於同年迎來兒子。妻子李奈映也曾長期未接戲，只拍廣告，直到2018年以電影《Beautiful Days》正式回歸，之後陸續演出《羅曼史是別冊附錄》、《朴河京旅行記》等作品對於元斌長達15年的空白期，業界與觀眾都感到惋惜。曾與他合作電影《非常母親》的名導奉俊昊在2019年受訪時稱讚：「元斌是被低估的演員。」他回憶當年《非常母親》在海外受到高度關注時，外國人對元斌充滿好奇，但元斌聽到後卻謙虛說：「導演是為了讓我開心才這樣說吧。」奉導演笑說：「即使我已經滿意喊卡，他還會問是不是自己演不好。」並直言「希望他快點回歸，真的非常想再看到他的作品。」李奈映也時常被媒體問及丈夫復出進度。她去年（2024）宣傳《朴河京旅行記》時被問到此事，僅簡短回答：「他一直都有在看作品，也常會羨慕好的電影，應該會出來的，再等一下下吧。」元斌是南韓的知名演員，2000年合作宋承憲、宋慧喬出演韓劇《藍色生死戀》紅遍全亞洲，成為炙手可熱的韓星，只是沒想到他在2010年跟金賽綸拍完電影《大叔》後，就未再展開演藝活動；不過今年2月金賽綸過世時，元斌曾默默現身靈堂悼念，這也是他久違再被媒體拍到身影。他的老婆是南韓知名女演員李奈映，他們在2015年結婚，育有1子。李奈映與老公不同，持續在戲劇圈發光發熱，最新作品是wavve的原創劇《朴河京旅行記》，預計明年以新劇《Honor》再與觀眾見面。