南山人壽今（15）日攜手工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟發布首份《2025永續健康白皮書》，揭示國人生活習慣趨勢調查結果，失智症已躍升人最擔憂的疾病之一，「睡不飽、吃不好」現象普遍，5成民眾曾受失眠困難，逾4成年輕世代週週吃微波食品、喝瓶裝飲料，並預估每人平均未來長照準備金需求達新台幣682萬元，現存缺口仍有329萬元，其中逾3成年輕世代對長照毫無準備。南山人壽連續2年追蹤「國人生活習慣趨勢」，發現國人的運動與睡眠習慣，表現與去年持平，依舊不愛運動且晚睡，47%國人每週運動時數低於1小時，而晚睡又睡不飽的現象普遍，約4成受訪者半夜12點後才睡，且28%睡不到5小時。有鑑於不良生活習慣逐漸侵蝕國人健康，導致疾病發生風險上升，南山人壽攜手工研院健康樂活聯盟發布首份《2025永續健康白皮書》，以線上問卷形式進行大規模抽樣調查，結果發現國人暴露在失智因子中，失智症躍升國人第二怕疾病，愈年輕愈擔憂。隨著失智威脅正在加劇，塑膠微粒與睡眠不足都是失智危險因子，根據研究指出，睡眠品質不佳，將會造成思考力認知功能下降、記憶力退化，有睡眠呼吸中止症者失智的風險增加約43%。今年調查發現，高達50%國人曾失眠，且21%國人依靠助眠藥物；不只睡眠品質差，塑膠微粒更充斥民眾日常，又以年輕世代18-30歲最嚴重，42%年輕世代週週吃微波食品、43%週週喝瓶裝水，並有超過60%每週使用1-2次以上免洗餐具，反觀熟齡世代51歲以上近半數習慣自備餐具。至於國人最擔憂的3種疾病，第一名是癌症，有75%的國人擔心罹癌，與《2024國人生活習慣趨勢大調查》的名次推持一樣；第2名是失智症，占比達67%，又以年輕世代的擔憂程度最高，對比2024年的調查，當時擔心自己失智的國人僅占44%，推估應是失智案例不斷增加，大眾對於失智症的了解日益加深；第3名才是心血管疾病。不僅如此，國人運動飲食習慣大NG，有19%國人幾乎不運動，且女性運動量偏低，超過半數女性每週運動少於1小時；調查也發現，熟齡世代運動最勤勞又持之以恆，熟齡世代當中有36%每週運動超過3小時，且有35%已維持5年以上運動習慣。收入跟運動有關聯嗎？調查顯示為正相關，超過66%高收入者（月收入10萬元以上）每週運動達1至3小時以上，表現優於其他族群，運動習慣也維持得最好，34%高收入者已連續維持運動習慣超過5年。在飲食習慣方面，國人難擋「快樂熱量」魅力。49%國人每週至少吃一次甜食，每週5次以上者也有7％；另外，25％國人每週都吃油炸物，年輕世代更有4成週週都炸。然而少油炸、減少攝入精緻糖，有助控制膽固醇與血糖，目前國人飲食習慣恐與健康背道而馳。維持社交生活是保持健康活力的關鍵，不過，調查發現，中壯世代31-50歲社交頻率比年輕世代、熟齡世代低，15%中壯世代每月幾乎沒有和朋友或家人聚會，堪稱最孤獨的世代。而牙齒是身體健康的第一道門戶，逾5成國人沒有半年定期看牙醫的習慣，甚至25%國人牙齒出問題才就診，在熟齡世代中比例更高達28%，大幅增加高齡缺牙的風險。國人的生活習慣不良，擔心未來疾病找上門，預估未來每人所需的長照準備金高達682萬元，即便如此，國人的準備仍不足，平均長照準備金缺口仍有329萬元，且逾3成年輕世代尚未開始準備、年輕人長照準備缺口達447萬元；反觀有照顧經驗者對於長照準備最積極，高達86%有經驗者已開始準備，顯示照顧經驗幫助他們更早行動；在長照規劃工具方面，國人有55%選擇保險、40%選擇股票基金、24%選擇銀行定存。南山人壽與工研院健康樂活聯盟合作整理醫學研究，針對國人擔憂的失智症，歸納出前期5病徵，即聽力變差、缺牙造成咀嚼不足、膽固醇血症（總膽固醇指數不正常）、睡眠呼吸中止症及語速變慢。為此，南山人壽提出守護記憶五大行動：規律運動、充足睡眠、健康飲食、良好社交、定期健康檢查。鼓勵民眾在每一天的生活中付諸行動，照顧好自己，也一同創建失智友善的社會。工研院健康樂活聯盟副秘書長胡紀平表示，參考歐洲失智症照顧，台灣需建立4項重點，第一，宣導以健康生活型態，降低失智風險；其次，及早篩檢與介入以延緩病程；第三，建立完善照護網絡，強化患者自主生活能力；最後，減低照護者負擔各項措施及科技。透過預防、早期介入、社會包容與資源支持的完整策略，以讓失智者與照顧者有更好的生活品質。