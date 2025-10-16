我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉18日登場，6名候選人當中目前呈現鄭麗文、郝龍斌與羅智強三強鼎立局面，鄭麗文據傳民調暫居領先，但郝龍斌擁有多數地方派系支持，羅智強則堅持參選不會被棄保，並強調自己是「世代交替」的鄭麗文與「穩健」郝龍斌之間最佳選擇。不過國民黨主席當選後首戰就是2026年九合一選舉，若新任黨魁無法整合黨內勢力，2026年選舉恐未戰先衰。國民黨希望2028年重返執政，目前最強人選就是台中市長盧秀燕，但在盧秀燕2026年卸任市長前，新任黨主席必須先充當代理人，穩住黨內士氣。這也是郝龍斌參選黨主席以來最大訴求，要當造王者，把盧秀燕送進總統府，自己只會從旁協助，不會有私心。郝龍斌也是幾位候選人當中，唯一有直轄市長與副主席經歷，這是他的優點，但也是他的罩門，現任黨主席朱立倫要交棒，但郝龍斌卻比朱立倫年長9歲，似乎說不過去。鄭麗文出身綠營，但相較於出身新黨的郝龍斌，鄭麗文走的卻是承襲過去前主席洪秀柱的急統路線，比郝龍斌更統，而郝龍斌有戰鬥藍領袖趙少康力挺，鄭麗文同樣有媒體在背後拱著，聲量一點也不遜色，甚至還略勝一籌。多數派系挺郝龍斌，但也有更多自主黨員挺鄭麗文，郝龍斌與鄭麗文之爭，勝負的關鍵，在於地方派系到底能催出多少票。本屆國民黨立委深知在兩岸議題上與民進黨較勁，只會失分不會加分，因此刻意避談兩岸議題，尤其在朱立倫喊出反綠共也反紅共後，現在的國民黨與共產黨的關係並不如過去親近。鄭麗文若當選黨主席，勢必又會在黨內掀起兩岸路線之爭，2026年要打選戰的縣市長、縣市議員，要不要追隨鄭麗文，在兩岸政策上與民進黨攤牌，將面臨艱難抉擇。另一方面，鄭麗文雖從政甚早，但轉頭藍營後，只參選過一次選戰，該次選戰也敗選，未而自認同時具備郝龍斌與鄭麗文長處的羅智強，首次擔任立委已展現足以與民進黨對戰的能力，戰狼作風絲毫不畏懼民進黨的攻擊，加上本身也具備空戰實力，確實是不同於傳統國民黨傳統政治人物的悍將。而若藍白必須合作，過去一年多來與民眾黨主席黃國昌熟識的羅智強，若民眾黨未來仍由黃國昌領導，羅智強促成藍白合的機率，比郝龍斌、鄭麗文，也都高上許多。對羅智強來說，目前最要緊的任務就避免自己遭到棄保，才有機會坐二望一，搶下黨主席寶座。不過羅智強若當選黨主席，將是繼立法院副院長後，再度有立委兼任黨主席，而羅智強又是本會期黨團書記長，