投資人消化美國大型銀行大致正面的財報結果、聯準會主席鮑爾的談話，以及美中貿易戰的最新進展，美國股市週二跌多漲少，不過台北股市今（15）日先行止穩，開盤上漲117.9點、來到26911.05點，盤中一路走高，最後一盤有買盤挹注，終場上漲482.56點或1.8%，收在最高點27275.71點，站上5日線，成交量縮小到5001.09億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤0.68點、來到256.26點，終場上漲4.98點或1.95%，收在最高點260.56點，日K結束連3黑，成交量為1287.99億元。今日個股成交量排行榜前五名為：華邦電、台新新光金、南亞科、康舒、力積電；個股成交量排行榜前五名為：台積電、南亞科、鴻海、台達電、南電。權值股全數走高，台積電明日即將召開法說會，以1435元盤上開出，最後一盤再度往上一躍，終場上漲40元或2.81%，收在1465元，站上5日線，挹注大盤指數為304點；鴻海早盤表現震盪，終場上漲0.5元或0.24%，收在206.5元；台達電站回千元關卡，終場上漲23元或2.32%，收在1015元，挹注大盤指數為16點。台積電明日即將召開法說會，資金卡位法說行情，帶動相關概念股走高，聖暉*、亞翔、昇陽半導體、景碩、旺矽、漢科攻上漲停價，台特化上漲逾8%，穎崴、精測、世禾上漲逾7%，環球晶、中砂、漢磊、漢唐上漲逾6%。PCB概念股也重振旗鼓，南電、景碩攻上漲停板，欣興上漲逾8%，台燿、立誠、健鼎、佳總、高技、富喬上漲逾5%，瀚宇博、楠梓電上漲逾4%，群翊、金居上漲逾3%。AI概念股也同步走高，南電、雙鴻、景碩攻上漲停板，健策、勤誠、緯穎上漲逾8%，奇鋐、精誠上漲逾5%，信驊上漲逾4%，建準、凌群、M31、川湖上漲逾3%。IC設計股也有買單敲進，凱鈺、安國攻上漲停板，點序上漲逾8%，神盾上漲逾7%，廣閎科上漲逾6%，富鼎、虹冠電上漲逾5%，信驊上漲逾4%。但也是有族群遇壓走低，記憶體族群仍舊是提款方向，南亞科下跌逾3%，華邦電下跌逾1%，唯獨旺宏力守紅盤。昨日強漲的航運股今日也逆勢走低，中櫃下跌逾7%，陽明下跌逾6%，四維航、志信下跌逾5%，裕民、慧洋-KY下跌逾4%，萬海、益航下跌逾3%，正德、長榮下跌逾2%。