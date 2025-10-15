我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府推動樹葬、海葬等環保葬多年，但市民接受度仍偏低。市議員張玉嬿、謝志忠、黃守達、王立任今（15）日質詢指出，不少民眾擔心「環保葬看不到、無法祭拜」，缺乏情感連結，建議市府設置公共數位螢幕，讓家屬可上傳照片、生平故事並結合QR碼掃描追思，讓環保葬更具人味與溫度。議員張玉嬿在民政業務質詢中表示，市府推動環保葬多年，民眾雖逐漸接受，但比例仍僅約18%，遠低於傳統塔葬。她指出，許多民眾並非反對環保葬，而是「樹葬循環後什麼都看不到」，感覺冷冰冰、不知該如何祭拜。張玉嬿建議，市府可在園區設置公共數位藝術牆，讓家屬上傳親人照片、生平故事或追思文字，透過數位方式留下記憶；再導入QR碼系統，讓後代掃碼即可看到先人事蹟與家族故事，滿足「被記憶」的情感需求。謝志忠、黃守達、王立任也指出，結合數位科技能讓環保葬更具人文與溫度，「讓身後仍有愛、有記憶，也兼顧永續理念」，有助於提升市民接受度。此外，議員也關切納骨塔的安全與價格問題。張玉嬿指出，不少喪家在購買骨灰罈時，業者強調要加購「內膽」防震，價格從數千元到十多萬元不等，令人卻步。她強調，市府新建納骨塔抗震六級，應屬「耐震宅」而非「危老屋」，應由市府掛保證「祖先住得安心」。民政局長吳世瑋表示，市府納骨塔結構安全、設計穩固，「是公辦耐震豪宅」，塔體與櫃位固定設計保證無虞，「祖先一定能住得安穩、不會搖晃」。