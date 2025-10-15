我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼又傳火山劇烈活動。東努沙登加拉省的勒沃托比火山（Lewotobi Laki-Laki）15日凌晨再度爆發，火山灰柱衝上高空約10公里，當局隨即將警戒級別提升至最高等級，並下令居民撤離。根據印尼地質局發布的訊息，火山於當地時間凌晨1時35分噴發，歷時約9分鐘。僅在兩小時前，火山也曾短暫噴發，當時灰柱高度約達9公里。事實上，當地自13日起就偵測到火山活動顯著增加，氣象及地質單位於14日晚間提高警戒，並要求半徑6至7公里內的居民緊急撤離。印尼政府並已指示交通與防災機構密切監測火山動態，持續至16日。勒沃托比火山在今年7月與8月也曾噴發，其中7月的爆發曾導致鄰近峇厘島部分航班延誤。這座火山去年11月的大噴發更造成10人喪生、數千戶房屋倒塌。印尼位於太平洋火環帶，是全球火山最密集的國家之一，全境超過120座活火山。勒沃托比火山近年的頻繁活動，再度凸顯印尼居民面臨的地質風險與防災壓力。