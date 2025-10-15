我是廣告 請繼續往下閱讀

昔日「宅男女神始祖」陳匡怡近日被《鏡週刊》報導，指她曾深夜穿著薄紗睡衣與已婚男性友人談心，甚至被台大學長學弟列為「拒絕往來戶」，消息曝光後掀起輿論熱議。對此，陳匡怡今（15）日下午在臉書火速發文駁斥，怒斥報導「全篇都是假的」，並直言：「低能的報導，這是妨礙名譽，《鏡週刊》等著吃刑法！」更揚言幕後黑手，就是爆料者富商郭永福。根據《鏡週刊》報導，陳匡怡過去多次私訊台大學長、學弟，稱自己心情不好需要有人聊天，甚至會穿薄紗、小可愛及短褲深夜外出與相約對象碰面，其中不乏已婚者。對此，陳匡怡在臉書親上火線回應，直言：「我這輩子從來沒有穿薄紗見任何朋友，更沒有穿薄紗見過任何結婚後的男性朋友，Never！」她強調自己在台大人緣良好，衣著一向端莊：「有問題就請提出證據。」並痛批報導「低能又造假」，指控對方違反《刑法》妨害名譽罪，已著手蒐證準備提告：「監獄見嘍。」針對週刊內容提及的富商郭永福，陳匡怡不滿回擊：「可能是他花錢請媒體寫的！」更怒批對方：「行為不正常，就是一個心理變態。」懷疑對方刻意散播不實資訊抹黑她，她強調自己與郭永福早已無任何往來，呼籲外界勿再被帶風向：「部分媒體會相信這種人，真的蠻笨的。」此外，陳匡怡也在前一篇發文中提到：「看過這麼多欣賞我的男生朋友，第一次遇到這麼瞎的人。」直言：「我覺得郭永福先生他就是一個小人。小人才會用一些爛招。」指他為了製造假象，找一些爛招抹黑自己。陳匡怡表示：「被小人喜歡是很累的，被小人討厭也很累。人生很長，值得認識優秀的人很多。我根本懶得跟小人認真！」同時公開呼籲：「請他跟他製造的低能網軍不要再來煩我跟留言製造假象了。」面對報導持續延燒，陳匡怡再次發文重申：「整篇報導都是妨礙名譽。」並強調將循法律途徑處理，她強硬表示：「《鏡週刊》保重，我在準備提告，我們司法見。」對此，《鏡週刊》尚未作出正式回應，外界也關注這起名譽糾紛是否將進入司法攻防戰。