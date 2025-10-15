我是廣告 請繼續往下閱讀

因應淨零轉型與AI用電大幅成長趨勢，工研院與三菱電機株式會社簽署合作協議，雙方將攜手推動百萬瓦級功率轉換系統（PCS）的驗證與應用，推進先進功率半導體於電網中的應用佈局，為綠能併網與產業升級奠定基礎。隨著台灣與全球積極推進淨零轉型，電力結構正快速改變，未來電網不僅要因應再生能源比例的攀升，更必須兼顧穩定、韌性與可靠；PCS就像電力的「智慧守門員」，能把來自太陽能、風力、儲能或其他再生能源的能量，轉換並維持電壓、頻率的穩定以提供電網使用。工研院副院長胡竹生表示，如何透過新一代電力轉換技術，確保綠電被高效整合並支撐產業發展，已成為能源轉型的關鍵課題，本次合作結合工研院的系統整合能力與三菱電機的功率半導體優勢，能讓綠電更有效率地輸入電網並支撐高科技產業發展，這不僅是台灣能源轉型的重要一步，也將強化台灣在國際綠能供應鏈中的角色。工研院綠能與環境研究所所長劉志文表示， PCS不只是轉換電的形式，更是確保電力品質與可靠度的重要關卡，PCS的其中一個關鍵在於「功率半導體」元件與驅控。這些半導體能快速精準地控制大電流與高電壓，扮演電力轉換的開關角色，就像高速運作的閘門，讓能源能量流動既安全又高效。三菱電機株式會社半導體元件事業本部長竹見政義表示，與工研院簽署技術合作協定，感到非常高興。此次合作是加速再生能源與社會接軌的重要一步。而透過結合三菱電機的高效率功率半導體技術與工研院在系統化領域的知識與優勢，將實踐包含三菱電機功率半導體在內的百萬瓦級電力轉換系統創新，為建立永續能源社會做出貢獻。未來，將持續在全球推廣功率半導體模組，並推行兼顧解決社會課題與事業成長的「Trade-On」活動，為邁向永續發展社會持續努力。