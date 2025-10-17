我是廣告 請繼續往下閱讀

日前信義房屋「社區一家小旅行」走進花蓮吉安鄉展開一場「花蓮玩藝手感之旅」，由牛犁社區交流協會夥伴與玩藝樹樹皮體驗村徐婉玉帶領40位旅人一起「玩樹皮」，動手把構樹打造為獨一無二的作品，用雙手觸摸阿美族的土地記憶與智慧。徐婉玉於2024年以「行動藝樹車」提案獲得信義房屋「社區一家」《築夢個人類》楷模獎。她將母親傳承的阿美族工藝知識，以原住民重要的農作物構樹為核心，轉化為結合自然、生態與文化的生活體驗。此次活動中，參與民眾不僅認識了構樹的文化起源與採集方式，更親手操作六大工法，創作樹皮作品，過程中體會到工藝創作的自由與文化傳承的韌性。本次小旅行參與者的背景多元，從大學生、退休人士，到親子家庭與地方相關工作者都有。徐宛玉表示，因為民眾背景多元，對於構樹與樹皮的起源、取材、應用都有高度的好奇，而且會加入自己的想法去做創作上的變化。提到社區一家計畫的支持，她分享，現在有了行動藝樹車，可以把樹皮帶到其他鄉鎮甚至外縣市，也可以和其他領域工作者開啟不同以往的合作，讓更多人能夠體驗樹皮在現代生活的各種可能性。協助執行本次社區一家小旅行的牛犁社區交流協會表示，這次小旅行呈現出花蓮社區的多元面貌，無論是樹皮藝術村的營運、行動藝樹車的推廣，或是樹皮工藝的傳承，都展現了社區藝術創生的活力。信義房屋自2004年起推動「社區一家」計畫，長年支持全台各地的社區營造發展。鼓勵民眾提出凝聚人心、改善社區與地方的提案，並提供圓夢獎金助力實踐，至今已累積逾16,000件提案，支持超過3,600個社區行動，投入資金逾五億元，是台灣歷時最長、規模最大的民間社造行動。除常年支持社區圓夢外，也規劃多元活動如「社區一家小旅行」，帶大眾走入社區認識地方。信義房屋表示，「社區一家」是企業投入社會責任的具體行動，也是一種長期陪伴。從支持個人夢想，到串連校園、社區集體行動，再到帶動民眾主動參與，一路見證地方轉變，也讓外界看見社區的力量。透過小旅行的舉辦，期許讓大眾看見更多像「玩藝樹」這樣的社區營造案例，讓居民、旅人與社造工作者在彼此交流中找到新的可能。