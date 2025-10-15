美國與英國聯手打擊柬埔寨詐騙，周二宣布司法部與財政部14日聯合起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi），查扣市值上百億美元比特幣，並將146人列入制裁名單，值得注意的是，美國財政部也公開3名涉案台人資訊，當中包含在台灣的9家公司，其中，被制裁的「台灣太子不動產投資股份有限公司」，在台灣的行動相當高調，今年稍早還曾參加過台灣國際房地產博覽會。
美國司法部與財政部14日在官網發布公告，紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人陳志，陳志是中國福建人，入籍英國與柬埔寨，並在柬埔寨創立太子集團，同時在超過30個國家設立公司，以房地產、金融與消費服務為名號，私下經營跨國犯罪組織。
美國財政部指出，受害者遭受綁架者野蠻的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動、任意罰款和收費、性剝削威脅以及沒收個人文件和電子設備。近幾個月來，網路上出現了大量關於人們在 Prince Group 相關場所遭受恐怖虐待的報導。
美國財政部公告中，列出了9家台灣公司名稱，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8間公司，辦公室地址都登記在台北市大安區的「和平大苑」，相關企業法人代表都是新加坡商，負責人皆為「林忠良LIM ZHONGLIANG」，和平大苑同時也是天王歌手周杰倫的住處。
台灣太子不動產投資公司高調在台橫行
另一家被制裁的公司「台灣太子不動產投資股份有限公司」，公司設址則是在和平大苑不遠處，由台灣公司網公開資料顯示，公司代表人為CHEN XIULING，而這一名字也被美國列入制裁名單之中。
台灣太子不動產投資股份有限公司在官網中打出，自己是大家的多元夢想投資伙伴，「專精於房地產銷售、全球招商、物件代管，以及不動產投資等多項服務。遍佈台北、曼谷、倫敦、金邊等國際城市，我們涵蓋房地產上下游，為您提供優質投資機會。」
若更細查台灣太子不動產投資股份有限公司在台灣的活動，可說是相當高調，不僅成立官網和社群粉專，若由粉專公開放上的資訊可看到，今年也曾參與台灣國際房地產博覽會 (TIEE) 夏季展，這周六下午甚至還預計要在台北市的飯店舉行普吉島渡假村的投資說明會。
涉案3台人資訊曝光
美國財政部公開眾多被制裁的涉案人個人資訊，其中有3名台灣女子，包含「HUANG, Chieh」，1994年1月5日出生，來自新竹；「SHIH, Ting-yu 」，綽號Vivian，1990年11月8日出生；「WANG, Michelle Reishane」，1994年3月5日出生，遭制裁人員的護照號碼也全被公開。
3名涉案台人則負責營運該犯罪集團在帛琉的業務，該集團透過「Grand Legend」空殼公司，與帛琉當地組織犯罪分子Rose Wang 合作，取得當地恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年地契，聲稱要蓋豪華渡假村，值得注意的是，Rose Wang同時也是帛琉華僑華人聯合會副主席，該組織與中國關係密切。
Rose Wang曾被披露與中國關係甚密
路透曾在今年4月披露，中國在帛琉正與美國進行角力，於美軍敏感區域租賃土地，中國、柬埔寨合資的「王子集團」（Prince Group）在Kayangel州和帛琉機場周邊承租用地，「帛琉華僑華人聯合總會」會長田行（Hunter Tien）與中國商人Zhuang Cizhong於帛琉Angaur州分別租得28萬、38萬平方公尺土地，距離美軍設施僅數百公尺，占該州面積約8%。
美國駐帛琉大使Joel Ehrendreich認為此舉具高度針對性，認為中國對美軍行動進行據點偵蒐工作。當時路透曾提到Rose Wang的姓名，指出她曾任帛琉華僑華人協會的副會長。根據該協會2019年的社群媒體內容，Rose Wang曾作為海外華人代表之一，赴北京人民大會堂出席中華人民共和國成立70週年的慶祝活動。
值得注意的是，在美國財政部的公告中，Rose Wang的名稱為「WANG, Guodan」(王國丹)，由臉書等相關社群平台仍可搜尋到關於王國丹的相關資訊。
