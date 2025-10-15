我是廣告 請繼續往下閱讀

法務局針對今（114）年連續3季拒不出席消費爭議協商會議之業者「愛妮雅化粧品集團」啟動跨機關聯合稽查作業，經查業者使用之契約有違反「美容定型化契約應記載及不得記載事項」相關規定之情形，主管機關衛生局已命業者限期改正，如逾期仍未完成改善，依法得處以3萬元以上30萬元以下罰鍰，其後並得按次處罰法務局新聞稿表示，經統計愛妮雅化粧品集團於114年度連續3季均無正當理由未派員出席各協商會議，北市消保官於今年8月27日會同台北市政府衛生局、勞動局、消防局，以及建築管理工程處至愛妮雅化粧品集團民權西門市及欣洋門市進行聯合稽查，現場發現業者與消費者之買賣契約有違反美容定型化契約應記載及不得記載事項規定，包括契約審閱期間、會員權利義務、服務項目及施作前說明、解除契約之退費相關規定、履約保障及業者得片面變更契約等項目，均不符規定。對此，衛生局已依消費者保護法命業者限期改正，後續將持續追蹤，如屆期未改善，將依法處辦。消保官指出，「愛妮雅化粧品集團」慣以填寫問卷或提供免費肌膚檢測之方式，邀請消費者入店使用產品，進而購買各類商品，此已構成訪問交易，消費者可把握消保法所賦予的7日無條件契約解除權，倘業者未告知消費者可於7日內解約，消費者至遲可於4個月內行使解除契約的權利。消保官呼籲，消費爭議協商機制目的在協助消費者與企業經營者進行良性溝通，以期化解雙方爭議，進而降低民眾後續爭訟所耗費之時間、金錢成本。業者不應刻意忽視此溝通機制，屢次未能出席協商會議，不僅影響消費者權益，亦浪費行政機關所投入之資源。故為督促業者重視消費者權益，嚴肅正視消費者申訴訴求，以落實消費爭議協商制度功能，未來臺北市消保官將按季視無正當理由未出席協商之業者排名情況，於必要時會同相關業務主管機關主動聯合稽查，以警惕業者輕視心態。消費者如有消費疑義，可上北市政府法務局消保網查詢相關資訊；若有消費爭議，請撥打消費者服務專線1950或市民專線1999轉7812洽詢。法務局補充表示，愛妮雅化妝品集團所涉消費爭議案件，經統計114年度迄今計受理51件申訴，其中申訴內容多為業者對消費者以路邊問卷訪問或免費贈送試用品的方式，進而不當推銷、誘導消費者購買保養品送課程等，消費者事後想要退費卻被刁難，申訴之爭議金額從數千元至數萬元不等。法務局指出，惟消費者向北市府提起之消費爭議申訴，愛妮雅化粧品集團114年度已連續3季均無正當理由未派員出席協商會議，罔顧消費者權益。針對「無故不到場協商之企業經營者」，目前尚無相關罰則，惟北市府針對無故不到場協商之企業經營者，均依臺北市消消費者保護自治條例規定，將其公告於「臺北市政府法務局消保網」，使民眾周知。另本案經北市消保官於114年8月27日會同北市府衛生局等相關局處至愛妮雅化粧品集團位於本市門市聯合稽查後，發現業者與消費者間之買賣契約有違反美容定型化契約應記載及不得記載事項規定情事，業經北市府衛生局114年9月19日函請業者限期改善，如逾期仍未完成改善，依法得處以3萬元以上30萬元以下罰鍰，其後並得按次處罰。