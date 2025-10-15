我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣竹北市一家幼兒園附設托嬰中心，10月8日上午發生幼兒溺斃意外！一名年僅1歲半的女童，在戶外活動時意外失足，掉入園內約20公分深的生態池溺斃，過了近20分鐘左右，別班老師清點人數時才驚覺有異，最終在生態池內發現已無呼吸心跳的女嬰，經搶救仍不幸身亡。稍早幼兒園負責人哽咽二度鞠躬道歉，她表示當天自己並不在園內，不清楚到底是怎麼回事，稱「我自己也很想知道」，並強調願意誠實面對，依法承擔一切的責任。據了解， 8日上午11時許，幼教老師帶著9名幼兒在園區內進行戶外活動，一名年僅歲半的女嬰，疑似因好奇觀察水面時，不慎失足掉落生態池內，當下老師未及時發現，直到別班老師清點人數時才察覺異狀，根據《TVBS新聞網》報導，女童落水後，整整20分鐘才被老師發現，循線搜尋竟在生態池發現女嬰，然而孩子早已失去呼吸心跳。案經檢警相驗後，初步研判為意外溺斃窒息死亡，排除外力介入，但因生態池柵欄約50公分、水池深約20公分，監視器有死角，拍不到女童掉落水池的過程，相關責任仍待釐清。對此，托嬰中心姓負責人表示，對於孩子的離去與家長的傷痛，感到萬分的愧疚與自責，未能做徹底守護孩子的安全，托嬰中心責無旁貸，願意誠實面對，依法承擔一切的責任。她強調，有關事情發生的經過跟相關的法律責任，本中心全力配合警調單位調查，並遵從主管機關的指示與處置。同時本中心也主動辦理停業，協助收托幼童的轉托到其他的托嬰中心。針對外界質疑為何該處設有水池，王姓負責人解釋是為符合建築法規的治洪池，自然會積水，於是種花養魚，設有圍籬圍起來。事發當天她正好不在場，當天為3名老師照顧10名寶寶，臨走前也叮嚀老師們要把孩子照顧好，到底怎麼回事她自己也很想知道。