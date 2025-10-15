我是廣告 請繼續往下閱讀

蘋果正加速將供應鏈重心移出中國，最新消息指出，公司準備擴大在越南的製造規模，生產三款全新的智慧家居產品，並與中國電動車大廠比亞迪合作組裝與測試，降低對中國生產的依賴。根據《彭博》報導，蘋果明年將推出一系列家用裝置，包括室內安全攝影機、桌上型機器人，以及一款可控制家電的顯示螢幕，作為智慧家居控制中心。知情人士透露，這三款產品將由比亞迪負責最終組裝與測試，生產線設於越南，顯示蘋果分散供應鏈的決心。報導指出，蘋果預計2026年春季推出搭載新版Siri的家居控制中心新品，配備約7吋的方形顯示螢幕，並可能整合ChatGPT或其他AI聊天機器人技術，讓使用者能更精準地查詢資訊、操作家電與播放音樂。這款裝置將有兩種版本，一種為放置在喇叭底座的桌上型設計，外觀類似有螢幕的HomePod mini，另一款則為可壁掛式設計，皆配有FaceTime鏡頭，售價預估約350美元。另兩款智慧家居裝置則包含可移動的桌上型機器人與室內攝影機，預計最快明年底上市。桌上型機器人配有9吋螢幕，可在辦公桌或廚房靈活移動，售價可能達數百美元。供應鏈消息透露，這些新品採用中國與馬來西亞供應的低成本LCD面板，而非蘋果高階顯示器技術，以壓低生產成本。目前蘋果已在越南生產部分iPad、AirPods、Apple Watch與Mac等產品。隨著蘋果逐步將生產中心轉移至東南亞，也顯示越南正成為蘋果在亞洲的重要製造基地之一。分析指出，蘋果此舉除可因應美中緊張局勢外，也有助分散關稅風險。不過，美越貿易仍需面對美方20％關稅挑戰，蘋果未來如何平衡成本與布局，仍是外界關注焦點。