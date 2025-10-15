我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年地方大選，針對高雄市、台南市、嘉義縣3縣市，民進黨擬辦理提名初選，產生候選人，而相關工作時程今（15）日也敲定，3縣市人選將在明年1月21日公布。黨主席賴清德則表示，希望初選的競爭，是正向且良性的，而民進黨身為民主政黨，對內可以競爭，對外必須團結。民進黨今下午召開中常會，據了解，初選工作日程出爐，11月10日到14日初選領表日期，11月24日到11月28日為政見會的協調會，12月22日到明年1月4日為政見會，黨內初選民調日期為明年1月12日到1月17日，1月21日中執會將公告提名名單。據轉述，賴清德在會中表示，據《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》的規定，民進黨將對台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長，辦理提名初選，產生提名候選人。賴清德提到，經過「2026年選舉對策委員會」充分討論後，今天中常會將針對「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選選務工作日程（草案）」及相關選務事項的提案，進行討論議決。賴清德重申，2026年的地方大選，無論是對民進黨的執政路線，還是對國家的未來發展，都至關重要，人民對於民進黨所提名的候選人，不但抱持著高度的期待，也會以最嚴格的標準，來審視在競爭提名過程中，所有競爭者展現出的民主素養與法治精神。賴清德說，他希望初選的競爭，是正向且良性的，參與初選者，必須秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，提出對地方發展、城市建設、鄉親福祉最有利的政見，來爭取選民的支持。賴清德強調，民進黨身為民主政黨，對內可以競爭，對外必須團結，唯有團結的民進黨，才能獲得人民的信任與支持，贏得明年地方選戰。