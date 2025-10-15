我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電召開法說會前夕，今（15）日開盤一路走高，最終收在1456元，再度創出新高。專家表示，台積電已經被外資連續賣超五天，「一直在做賣出動作」，而台積電今日成交量為3.3萬張，代表今日外資即使買超也「沒有買很多」，甚至可能仍賣超，暗示台積電明天主力作手會「賣很大」，預期明日法說會可能「開高走低」。啟發投顧分析師郭憲政指出，每次台積電召開法說會之前，股價都會漲，法說會結束後會些微下跌，因此今天會漲「很正常」，但法說會當天或隔天有時會有「見高後回跌」的現象，這好像是一個鐵律，也帶動所有高價股上漲。比如，緯穎、旺矽、雙鴻、奇鋐高價股今天全漲，但他說，這些高價股、權值股漲，大盤跟著「漲很大」，反而讓其他股票漲不起來，呈現「蹺蹺板」的狀況。郭憲政進一步指出，外資已連續賣超台積電五天，從9月中旬以後，台積電「賣超大於買超」，這個現象顯示台積電拉升，外資一直在出貨，明顯賣超較多，因此，外資若連續賣超，更不容易立刻轉買超，從外資的心態就可以看出台積電並不適宜追價。另一方面，郭憲政分析，台積電盤中成交量為3.3萬張，「漲上來沒有蓋過昨天的量」，意味著外資即使買超，量也不大，甚至仍在賣超，暗示台積電明天作手可能「賣很大」，他預估台積電明天可能開高走低，保守看待台積電股價表現。他認為，接下來台股題材輪動，第三代半導體碳化矽族群將「開漲」，例如嘉晶、富鼎、漢磊等將會開始上漲，建議投資人可留意。