我是廣告 請繼續往下閱讀

黑潮來襲，萬聖節氣息席捲全台！德克士以《不給糖就搗蛋・萬聖黑金趴》為主題，推出期間限定新品，全面迎戰萬聖節商機。今年以「黑金、黑潮」為概念核心，將經典美味換上神秘黑金新裝—鬆軟的黑色麵包、酥脆香醇的黑金炸皮、椒麻入味、濃郁辛香的厚實雞腿排與手槍腿，打造視覺與味覺兼具的節慶饗宴。主打「黑金咔滋雞腿堡」與「黑金脆皮手槍腿」，以獨特口感掀起一場前所未有的萬聖節味覺黑潮。德克士表示，持續以創新口味展現炸雞專家魅力，本次萬聖節期間限定「黑金系列」以層次分明的口感、獨具特色的外觀與節慶主題結合，成為萬聖節不可錯過的應景美食。「黑金咔滋雞腿堡」選用厚實多汁雞腿排，特製黑金外層以獨家可可粉調製成粉漿，炸出酥、脆、香的黑金外皮，酥而不膩。表面再撒上特製辛香薑黃灑粉，咬下瞬間「咔滋」作響，香氣隨之爆發。搭配鬆軟的黑色麵包、濃郁起司與清爽生菜，鹹香與辣香在口中交織，一口征服味蕾。德克士指出，「黑金脆皮手槍腿」則以「一腿抵一餐」的霸氣份量與極致口感著稱，外層香氣濃厚、咬下酥脆，裹層鮮嫩爆汁，每一口都能感受到從極脆到極嫩的層次轉換，令人回味無窮。除了兩大主角，德克士同步推出三款萬聖節限定黑金美味組合，滿足不同口味與食量需求。喜歡飽足感、想大口咬下厚實炸雞的，首推 「黑金咔滋雞腿堡套餐」，以多汁雞腿排搭配鬆軟黑色麵包與金黃起司，外酥內嫩、香辣濃郁，一口咬下層次豐富、滿足感十足。熱愛肉感、偏好蛋白質爆棚口感的饕客，則不能錯過 「黑金脆皮手槍腿套餐」，一腿抵一餐的豪邁份量，外皮酥脆、肉質鮮嫩、雞汁爆發，口感扎實又過癮；若想一次品嚐萬聖節限定全系列風味，以及與親朋好友一同展開萬聖節搞怪Party，還有 「黑金萬聖節派對餐」（原價 $581，萬聖節限時優惠派對價 $369），集結黑金咔滋雞腿堡、黑金脆皮手槍腿、咔滋啃骨雞、紫金QQ球、咔滋洋蔥圈與三杯可樂。無論是一人獨享或好友開趴，都能感受到萬聖節的滿滿儀式感與黑金魅力。德克士《不給糖就搗蛋・萬聖黑金趴》萬聖節主題活動及期間限定餐點自 2025年10月16日開跑至10月31日止，全台德克士門市同步登場。今年更結合現場互動趣味，邀請消費者一起到店「搗蛋」開趴！凡購買萬聖節限定任一黑金系列商品，臨櫃結帳時大喊「不給糖就搗蛋」，即可獲得限量聯名小小兵周邊乙個（款式隨機，送完為止），讓節慶氛圍更加分。黑金美食加上節慶驚喜，讓德克士成為今年萬聖節最有話題、最「鬧」的美味打卡熱點。